Dos millones de gallegos practicando ejercicio, el reto de futuro de Galicia en el deporte

Laura Fernández Soto, presidenta de la Fundación Adcai; Ángel López, presidente de Enki; Xabi Casal, responsable de Actividad Física Saludable de la Fundación; María José Jove y la medallista olímpica de vela Sofía Toro, a su vez gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar Laura Mateo

El deporte es "un motor de integración y cambio" y bajo este argumento han expuesto las potencialidades de sus diferentes asociaciones figuras destacadas de este sector en Galicia. La fundación Adcai, Enki, la Fundación María José Jove y el Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar han sido las encargadas de describir el escaparate del deporte gallego actual, sobre todo en lo relacionado con la discapacidad y la inclusión. En este contexto, destaca el reto que pretende conseguir que dos millones de gallegos realicen ejercicio físico (actualmente los datos oficiales hablan de 1.300.000).

Todo ello en una mesa redonda de debate sobre deporte en la segunda jornada del II Foro Económico Español 'La Galicia que viene', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis. Los protagonistas han sido: Laura Fernández Soto, presidenta de la Fundación Adcai: Ángel López, presidente de Enki; Xabi Casal, responsable de Actividad Física Saludable de la Fundación María José Jove y la medallista olímpica de vela Sofía Toro, a su vez gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar. Todo ello moderado por la exconcejala de deportes del ayuntamiento de A Coruña, Mónica Martínez.

Todos los ponentes han coincidido en el valor fundamental que el deporte representa en el desarrollo de las personas. En el caso de la Fundación Adcai, su actividad deportiva más visible es la popular carrera Runki que tiene lugar cada año en A Coruña. Es un evento solidario y deportivo con una labor social detrás y que además ejerce como foco para dar a conocer las necesidades que completan. acercando de manera amable y lúdica realidades vitales muchas veces desconocidas como la de la joven inspiradora de la creación de esta organización, la hija de la fundadora, que padece Daño Cerebral Adquirido.

9. Mesa redonda. El deporte como motor de integración y cambio

"Runki nació para visibilizar a carritos de running de distintos colectivos de toda España que a veces tenían obstáculos para carreras populares porque no eran competitivos", ha explicado, sobre lo que añadió que se dieron cuenta de que este evento era "algo más que apoyar y visibilizar a estas personas". "Nos volvimos responsables de que se sintieran como uno más", ha resumido.

El presidente de Enki, Ángel López, ha recordado como en tan sólo un par de años jóvenes de la organización han pasado de no poder casi correr las carreras de su ciudad a competir en la maratón de Nueva York. "Combatimos la discapacidad cumpliendo sueños", dijo orgulloso desde su silla de ruedas, en la que está desde los 19 años tras un accidente que le dejó tetrapléjico. Desde Enki relató que "vieron el hueco para ayudar a que quienes quieran practiquen un deporte lúdico que si quieren puede llegar a ser competitivo".

En este contexto, López hizo un llamamiento a crear una categoría en las carreras para personas con discapacidad y dejó claro que el trabajo de visibilidad que realizan en redes sobre su realidad es clave porque "si no te ven no existes". "Desde Enki creemos que la sociedad es inclusiva, que no hay maldad, solo que hay desconocimiento", ha reconocido, para a continuación poner en valor a las 10.500 familias que participan cada año en la carrera solidaria Enki para apoyar a otras familias con personas con discapacidad.

Gran parte de la fuerza para afrontar el día a día desde Enki lo centra en las charlas sobre deportes adaptados en los colegios, y considera un triunfo que tras esas conversaciones los jóvenes lleguen a casa explicando a sus padres que es una silla de atletismo por ejemplo, además de querer correr acompañando a los niños de la fundación.

Programa Esfuerza

El programa Esfuerza depende de la Fundación María José Jove, es pionero en Galicia y promueve la actividad física saludable para personas con y sin diversidad funcional, promoviendo a la vez la autonomía personal de los participantes. "Desde la fundación observamos que desde un principio el deporte es un canal de transformación social, que es donde se podían visibilizar a todas las personas que participan actualmente, ya que hace tiempo era complicado porque no había lugares donde practicar", explicó Xabi Casal, responsable de Actividad Física Saludable de la Fundación María José Jove.

Esta iniciativa dio sus primeros pasos en 2007 con natación y acondicionamiento físico y aprovechando las características de A Coruña con mar y ría apostaron también posteriormente por vela y piraguismo. Unos años de los que se muestran satisfechos porque reconoce que casi no podían dar cabida a quienes solicitaban formar parte. "Cuando empezamos fue como una bola de nieve que ha rodado durante 16 años hasta hoy, evolucionando cada año que pasa, y estamos pendientes de hacer las actividades con la mejor calidad que podamos", ha avanzado.

Han llegado a ofertar casi 700 plazas de todas las actividades en invierno y verano para adquirir hábitos saludables y concienciarse de las fortalezas de realizar ejercicio físico. Su actividad en este tiempo ya es una rutina en la ciudad herculina, donde lejos de esos primeros años con muchas miradas que les contemplaban subiendo y bajando sillas de los barcos, ahora los ciudadanos y los jóvenes de la fundación ya tienen una relación fluida y es sobradamente conocido el programa Esfuerza. "Esta visibilización se hizo para acostumbrar al ojo social a ver en una silla a una persona con discapacidad", ha resumido.

En datos, según el censo oficial de personas con discapacidad de la Consellería de Política Social, desde la Fundación María José Jove han detallado que actualmente hay en Galicia 243.000 personas con discapacidad, 100.000 en la provincia de A Coruña y 20.000 en A Coruña ciudad. "Todo lo que se haga es poco", ha concluido.

Guía de buenas prácticas

El Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar es una asociación de empresas y entidades relacionadas con la cadena de valor del deporte, surgida a raíz de la pandemia debido a que el sector sufrió mucho en este tiempo. "El deporte es parte de la salud y debe formar parte de la vida de las personas, todo el mundo tiene que encontrar la actividad que le vaya acompañando en cada etapa de su vida y tenemos que trabajar juntos para que esto llegue a la sociedad", ha anunciado Sofía Toro.

"Queremos ser un Sector unido e influyente y fomentar que el deporte promueve los buenos hábitos y el envejecimiento activo", ha dicho. A esto le acompaña la elaboración por parte del Clúster de una guía de buenas prácticas sobre deporte y discapacidad que se une al reto de aumentan el número de personas que practican ejercicio en Galicia: actualmente son 1.300.000 y se quieren alcanzar próximamente los dos millones. "Pretendemos sacar a 700.000 personas de la inactividad física y que practiquen deporte regularmente cada semana".

Asimismo, Toro ha subrayado que otra de las pretensiones es ampliar la oferta y que la gente pueda ir a cualquier centro deportivo porque debería haber opciones para todos los gustos y tipos de personas. "Es una responsabilidad de todos", ha advertido la deportista olímpica. Otras iniciativas similares para facilitar la vida en el ámbito deportivo son, por parte de Enki, una bolsa de material adaptado, algo clave porque este material es muy costoso y no todos los jóvenes de la fundación y sus familias tienen acceso.

Para concluir, la presidenta de Adcai ha llamado la atención sobre que el deporte "previene enfermedades" y lo ha definido como "la píldora más barata y con menos efectos secundarios". Fernández Soto recordó que el deporte es cada vez más "una piedra angular en procesos de rehabilitación" y puso como ejemplo su importancia en la rehabilitación cardíaca mejorando la fatiga y produciendo mayor autoestima y una rápida recuperación.

"Los problemas de neurorehabilitación no están tan incluidos en el deporte y nos dimos cuenta de que era una herramienta útil para introducir a la familia en este proceso", concluyó, mientras todos los ponentes junto a la exconcejala de deportes recordaron una fecha próxima e imperdible en el calendario de coruñeses y visitantes: la carrera Runki el próximo 14 de mayo, que reunirá a colectivos de toda España con sus carritos.

