Los retos de la revolución energética valenciana: de la transición ecológica a la garantía de suministro

Los agentes implicados en la revolución energética valenciana han destacado este miércoles la necesidad de impulsar modelos más sostenibles y han apostado por seguir trabajando en la descarbonización de la economía a través de las energías renovables.

Los expertos que han participado en el II Foro Económico de la Comunitat Valenciana 'La atracción económica del Mediterráneo', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, han recordado que la descarbonización es un objetivo que se debe de tomar a largo plazo y en función de las características de cada sector.

"No todo se puede descarbonizar a la misma velocidad, pero a 30 años vista tiene que ser prácticamente total". Hasta que llegue ese momento, los participantes en el evento de EL ESPAÑOL han apostado por seguir invirtiendo en energías renovables e impulsar consumo propio.

6. Mesa redonda. La revolución energética valenciana

En el debate, que ha abordado la revolución energética valenciana, han intervenido Maite Vela, delegada de la Región Este de Redeia; Ibán Molina, delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana y director de Hidrógeno Verde de Iberdrola España; Pedro Fresco, director general de Avaesen; y Luis Puchades, CEO de Biovic.

Maite Vela, de Redeia, ha reconocido que uno de los grandes retos del sector pasa por "integrar las renovables".

"Hay que hacer la transición ecológica, pero al mismo tiempo desde una perspectiva que se mejore garantía de suministro. Es una premisa que no se puede contravenir, hay que hacer las dos cosas y eso implica importantes retos", como llegar a un sistema electrico mucho más interconectado.

Los ponentes han subrayado que "no habrá transición energética si no hay energías renovables". Y tampoco "habrá electrificación si no hay renovables", pues "es la base de todo y tenemos que ser conscientes de que, si queremos reindustrializar y que nuestra industria pase este gran salto tecnológico, hace falta instalar energías renovables en esta tierra".

La situación de las renovables en la Comunitat Valenciana podría ser mucho mejor, según ha reconocido el director general de Avaesen Pedro Fresco.

"Hay que transformar debilidades en fortalezas. En la Comunitat Valenciana tenemos un problema y también la solución porque contamos con empresas potentes a nivel tecnológico" que podrían acelerar la implantación de las renovables.

