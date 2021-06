Rosauro Varo: "Andalucía necesita reformas estructurales en el mercado de empleo"

El presidente de GAT inversores, Rosauro Varo, ha afirmado este martes que "Andalucía necesita reformas estructurales en el mercado del empleo". Según su opinión, es necesario que se flexibilicen las contrataciones para aportar mayor seguridad jurídica a las empresas.

Así, la temporalidad de las contrataciones es algo que para Varo implica un interesante debate: "En el caso del turismo o la construcción, ¿qué hacemos? Son sectores con gran temporalidad y que señalan que vamos a otro tipo de mercado". En ese sentido, Varo ha afirmado que "tanto el mercado como la sociedad" tienden a esa flexibilidad. Así lo ha subrayado durante su conversación con el subdirector de Invertia, Arturo Criado, en el Foro Económico Español 'La Andalucía pos-Covid' en la Fundación Cajasol Sevilla, cita que organizan EL ESPAÑOL e Invertia.

"Es el momento de una nueva Andalucía económica" que, según Varo, se organiza en tres momentos: la vacunación, en corto plazo; la recepción de los fondos de la UE, a medio plazo, y la citada reflexión sobre las reformas estructurales. "Andalucía necesita más y más grandes empresas" que consigan una "mayor escalabilidad" en el mercado.

Por su parte, Varo ha apelado a la necesidad del diálogo entre empresas y Administración Pública. "Hay que sentarse y buscar puntos de encuentro; ningún empresario tiene en su objetivo la precariedad laboral. Hay que adecuar la realidad laboral a la de la sociedad".

Así, ha hablado de buscar soluciones creativas y evitar "acudir a las mesas y reuniones con posiciones marcadas" e inamovibles. Respecto a la situación del mercado de los 'riders', "pasar de la no regulación a la excesiva regulación es complicado. Debe haber acuerdos", ha afirmado Varo.

10. Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones

"España es la segunda potencia receptora de turismo del mundo. Son 80 millones de turistas que deciden venir a nuestro país". Buscar soluciones para encontrar a un tipo de visitante con mayor poder adquisitivo es uno de los puntos a mejorar en este sector. "Andalucía tiene infraestructuras, no sólo hoteleras, que la sitúan como una verdadera potencia".

Varo ha incidido en que desde GAT han "pasado una travesía del desierto complicada", pero tienen definidas nuevas inversiones. Por ello, considera que la vuelta a la normalidad pasa también porque "las pymes y grandes empresas vuelvan a invertir".

Los fondos de la UE son, según el presidente de GAT, una oportunidad que, sin embargo, no ha paralizado la actividad de los empresarios privados: "No ha habido un parón de la actividad por la recepción de Next Generation", ha indicado Varo. Canalizar correctamente los recursos será "decisivo para las próximas generaciones".

Hoy más que nunca, ha afirmado Varo, existe la necesidad de entender que "lo público sin lo privado no funcionaría". En ese sentido, ante la idea de entender al Estado como un emprendedor, Varo ha afirmado que "las Administraciones y la sociedad deben ser emprendedoras en términos de valentía".

La movilidad es uno de los sectores que más retos está suponiendo a las ciudades. "Las opciones de movilidad compartida son el presente; lo contrario es entrar en debates estériles", ha comentado Varo. No sólo se ha referido a las VTC, también a patinetes, bicicletas o motos.

En este sentido, una de las empresas participadas por GAT, Cabify, se encontró con una situación muy difícil: "La movilidad fue lo primero que se paró. Ahora estamos volviendo y estamos al 70% de la actividad". Según Varo, la salida a bolsa de Cabify es una realidad a medio plazo: "Está en la hoja de ruta, aunque la pandemia nos haya tocado la línea de flotación, pronto la veremos aportando riqueza a la sociedad".