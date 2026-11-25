En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Libro Primero del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se hace público que el Consejo de Administración de EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A., con domicilio en Madrid, Avenida de Burgos, número 16D, 7ª planta, CIF A-87115226, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 32.704, folio 180, hoja M-588.746, en su reunión de 20 de julio de 2026, aprobó la fusión por absorción de LEADER MEDIA, S.L. (Sociedad Unipersonal), con domicilio en Valladolid, calle Cebadería, número 2, 1ª planta, CIF B-47588025, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al tomo 1.244, folio 204, hoja VA-18.941.

La fusión se ajusta al proyecto común de fusión formulado por los órganos de administración de ambas sociedades, insertado en la página web corporativa de la sociedad absorbente y en el portal de publicaciones legales del diario El Español desde el 13 de mayo de 2026, inserción publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 101, de 29 de mayo de 2026, respecto de la sociedad absorbida, y número 102, de 1 de junio de 2026, respecto de la sociedad absorbente.

Al ser la sociedad absorbente titular directa de la totalidad del capital social de la sociedad absorbida, la fusión se acoge al régimen del artículo 53 del Real Decreto-ley 5/2023, sin aumento de capital de la sociedad absorbente. La sociedad absorbida se extinguirá sin liquidación y transmitirá en bloque su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquirirá por sucesión universal todos sus derechos y obligaciones. Se toma como balance de fusión el cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades que participan en la fusión a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión.

En Madrid, a 23 de noviembre de 2026.

Teresa Ruano Mochales

Secretaria del Consejo de Administración de EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A.

María Fuensanta Salcedo Castro

Secretaria del Consejo de Administración de LEADER MEDIA, S.L. (Sociedad Unipersonal)