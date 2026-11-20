Desde EL ESPAÑOL e Invertia te invitamos a nuestro próximo evento organizado junto con Acciona, que tendrá lugar el día 25 de noviembre a partir de las 12:00h .

El próximo día 25 de noviembre tendrá lugar en el Espacio Eventize (María de Molina, 41. 28006 Madrid) el evento organizado por El Español e Invertia junto a Acciona. Esta mesa redonda que tratará sobre "El motor de las infraestructuras críticas", contará con la presencia de Fernando Vara, director de Desarrollo de Negocio de Construcción de ACCIONA, Ginés de Rus, catedrático ULPGC y director del programa FUNCAS-FEDEA de evaluación económica de políticas públicas, Diego Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e Investigador Asociado de FEDEA y Dolores Esteban, decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.

Energía, transporte y agua van a concentrar hasta 2050 más de la mitad de toda la inversión mundial del actual cuarto de siglo. Según PwC, la cifra total alcanzará los 150 billones de dólares en infraestructuras, pero serán las tres indicadas las más relevantes.

El impacto de la inversión es claro, dado que se hace necesario renovar aquellas infraestructuras envejecidas y prepararlas para el impacto del cambio climático, atender al impulso de la demanda eléctrica mediante la IA, la implantación de más centros de datos, la movilidad eléctrica y la reindustrialización.

Por tanto, actividades como el almacenamiento energético, la gestión y digitalización del agua, las infraestructuras que garanticen protección frente al calentamiento global y el transporte adaptado; no cabe duda de que convertirán al sector en un motor clave de crecimiento económico global.

Para hablar de ello te esperamos el 25 de noviembre a partir de las 12:00 horas. Sigue en directo presencialmente u online el encuentro que organizan El ESPAÑOL e Invertia junto con Acciona "El motor de las infraestructuras críticas".