En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7 y 56.1, en relación con el artículo 53 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, se hace pública la aprobación del proyecto de fusión por absorción de fecha 22 de julio de 2026, por parte del consejo de administración de EL LEÓN LIBRE PUBLICACIONES, S.L., como sociedad absorbente, y del consejo de administración de EL ANDROIDE LIBRE, S.L., como sociedad absorbida.

La sociedad absorbente es EL LEÓN LIBRE PUBLICACIONES, S.L., entidad de nacionalidad española, con domicilio social en Madrid, Avenida de Burgos, número 16D, 7ª planta, provista de CIF B87758470, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 35.766, Folio 210, Sección 8ª, Hoja M-642.740, inscripción 1ª.

La sociedad absorbida es EL ANDROIDE LIBRE, S.L., entidad de nacionalidad española de duración indefinida, con domicilio social en Madrid, Avenida de Burgos, número 16D, 7ª planta; y con N.I.F. número B-87084026, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 32591, Folio 203, Hoja M-586627, inscripción 1ª.

En relación con esta operación, se hace constar:

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se realiza el presente anuncio con la puesta a disposición del proyecto de fusión en el plazo previsto legalmente de un mes de antelación a la fecha proyectada para la aprobación de la fusión por absorción.

Que se trata de una fusión simplificada sujeta al régimen del artículo 56.1, en relación con el artículo 53 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por tratarse de la fusión de sociedades íntegramente participadas por el mismo socio.

Que los socios que representen, al menos, el uno por ciento del capital social tienen el derecho a exigir la celebración de la junta de la sociedad absorbente para la aprobación de la absorción en el plazo de un mes desde la publicación del proyecto en los términos establecidos en el art. 55.1 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio.

Que los acreedores cuyos créditos hubieran nacido antes de la publicación del proyecto de fusión, no estuvieran vencidos en ese momento y no dispusieran de garantías adecuadas, podrán ejercitar, en el plazo de un mes desde dicha publicación, los derechos previstos en el artículo 13 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio.

Que los socios y acreedores tienen el derecho a examinar el proyecto y obtener gratuitamente el texto íntegro de los documentos que se relacionan a continuación, en el domicilio social de cada una de las sociedades participantes en la fusión:

El Proyecto común de fusión suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes, de fecha 22 de julio de 2026.

El balance de El León Libre Publicaciones, S.L. cerrado a 30 de junio de 2026.

El balance de El Androide Libre, S.L. cerrado a 30 de junio de 2026.

Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de El León Libre Publicaciones, S.L.

Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de El Androide Libre, S.L.

Los estatutos sociales vigentes de El León Libre Publicaciones, S.L.

Los estatutos sociales vigentes de El Androide Libre, S.L.

Que los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad, o, cuando no existan tales representantes, a los propios trabajadores, pueden presentar a la sociedad, a más tardar cinco días laborables antes del 23 de diciembre de 2026 o de la fecha posterior en la que se celebre el consejo de administración para la aprobación de la fusión, observaciones relativas al proyecto.

Que los administradores de la sociedad El León Libre Publicaciones, S.L. fueron nombrados en las fechas que se indican a continuación:

D. Pedro José Ramírez Codina: 13 de febrero de 2017

Dª. Cruz Sánchez de Lara Sorzano: 10 de mayo de 2023

Dª. María Fuensanta Salcedo Castro: 23 de febrero de 2026

Que los administradores de la sociedad El Androide Libre, S.L. fueron nombrados en las fechas que se indican a continuación:

D. Pedro José Ramírez Codina: 29 de diciembre de 2022

Dª. Cruz Sánchez de Lara Sorzano: 10 de mayo de 2023

Dª. María Fuensanta Salcedo Castro: 23 de marzo de 2026

Descargar la documentación