Una foto que también es posible pero no te enseñarán en campaña: Bolaños, el presidente del Senado y el del TC, a carcajada limpia

Si la Transición hubiera sido una boda en vez de una Constitución, todavía estudiaríamos en el colegio las Leyes Fundamentales del Movimiento o hubiéramos sido arrasados por una revolución moscovita.

Organizar las mesas de una boda es terrible y resulta mucho más difícil que escribir trescientos o cuatrocientos artículos que vinculen a toda una nación. No había más que ver al equipo de Eventos de este periódico a pocas horas de comenzar la función. Y eso que el Periodismo es dado a construir hombres y mujeres que se casan muchas veces.

Se casaba, como cada año, EL ESPAÑOL con sus lectores, el empresariado, los deportistas, las instituciones y eso que un tanto utópicamente llamamos "sociedad civil”.

XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL

El objetivo era convertir la velada en un antídoto contra la polarización –es una de las obsesiones editoriales, según el Ramírez que manda– y lo hemos conseguido en buena parte, aunque con un susto lepenista de última hora.

Por decir la verdad: hace ya mucho que no viene un solo miembro del Gobierno a una celebración del periódico, pero se producía el deshielo con la concurrencia de Félix Bolaños, que asomaba por la puerta de la Real Academia de Bellas Artes con ese "¡gracias!” tan cantarín con el que provoca a Cayetana en el Congreso.

A Bolaños lo veíamos con un fondo de lechera de la Policía Nacional de fondo, que no era suya, pero nos hemos asustado porque hemos creído que había venido con sus doscientos nietos.

Los nietos de Bolaños son como los "cien mil hijos de San Luis” que tumbaron el régimen liberal español. Menos mal que aparecía pocos minutos después Luis de la Fuente, el Luis bueno, que recibía el premio al éxito deportivo.

Ahí, en esos cien mil millones de hijos de este Luis, nació otra España posible. Empezamos a pensar que con De la Fuente pasa como con los reyes: eso que Anson llama "el poder simbólico de los reyes”.

Al lado de don Felipe y doña Letizia, como por arte de sugestión, lo fratricida se diluye y nace un intangible de convivencia. Pues alrededor de Luis de la Fuente, nuestro rey sol, rey de la estrella, iban desfilando… casi todos.

Estábamos en el altercado lepenista: resulta que iban a venir, cosa rara porque nunca han venido, algunos representantes de Vox. Y resulta que, al ver que venía Bolaños, han llamado para decir que no, que no venían.

Porque Vox no está dispuesto a compartir espacio físico con el Gobierno. El mismo motivo por el que no estuvieron en los actos institucionales del 12 de octubre.

Esto, por otra parte, no está mal. La ausencia del Gobierno –con la excepción del quijotesco Bolaños– y la ausencia de Vox aportan cierto sello de garantía liberal. Bolaños, en ocasiones, cuando hay luna llena, se comporta como lo haría su amado Fernando Arrabal. Arrabalaicamente, festivamente. Y lo festivo se comparte en multitud.

Después de superar el overbooking del ascensor, entramos en el salón de autos de la Academia y nos topamos con una imagen que quizá no vuelva a repetirse jamás. Por lo menos con estos protagonistas.

Junto al escenario, Félix Bolaños –ministro de la Presidencia–, Pedro Rollán –presidente del Senado y dirigente del PP– y Cándido Conde Pumpido –presidente del Tribunal Constitucional–.

El pie de foto es importante: Bolaños y Rollán forman parte de cada uno de los bloques que han diseñado sus partidos para controlar el Senado… de cara a controlar el renovado Tribunal Constitucional. La dinámica de bloques. Los dos frentes.

Pues han estado charlando casi media hora salpicándose de buenas carcajadas. Como esas treguas de Navidad con villancicos en las guerras europeas. Se lo han pasado pipa. La foto que ilustra esta crónica no es una casualidad. Hay todo un book de carcajadas que ninguno de sus partidos, ninguna de las instituciones, difundirá lo más mínimo.

Otro de los momentos de la animada tertulia entre Rollán, Bolaños y Conde Pumpido. Rodrigo Mínguez

Los vigilaba desde arriba Fernando VI, según la hagiografía del cuadro, el pacificador. Como garante de la paz y de la proliferación de las artes. En el fondo del óleo, los símbolos de la abundancia, que son los lectores de este diario.

Imagínense una España así: un rey arbitrando una sana convivencia entre gobierno, oposición y los distintos poderes del Estado, todos representados esta noche: el Ejecutivo (por los pelos), el legislativo y el judicial. No ha faltado Isabel Perelló, la presidenta del Supremo. Faltaba Almeida, asesinado a última hora por un virus de guardería que también se habrá llevado por delante a los abuelos y bisabuelos de la criatura. La ley de nietos.

Pensemos qué haría Arrabal con esa primera fila donde se ha sentado Bolaños, ministro de Justicia... junto a la presidenta del Supremo y los presidentes de las salas Segunda y Quinta. Si tuviéramos que pensar en una canción de esas que se tararean por dentro en los actos tan largos, nos quedaríamos con esta copla infantil como pronóstico mayoritario para ese grupo de butacas: "Amigo Félix, cuando llegues al cielo...".

Pero Félix, camino del cielo pasando por el escenario, ha reivindicado "el pacto con el diferente" como "tarea hercúlea y revolucionaria". ¡Hasta la "tradición liberal europea"! ¡Qué vas a hacer, Félix, Bruto! ¿Estás merodeando la espalda de tu César con esas palabras?

Por convivir han convivido hasta la presidenta del Supremo y don Cándido, que haciendo uso de su nombre y de una gran cintura, ha convivido con quienes consideran que su trabajo ha sido utilizar el TC como corrector del Supremo.

Porque, aunque se nos olvide, el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial.

Ha mencionado Pedro J. la tumba de Suárez en la catedral de Ávila, donde se lee: "La concordia fue posible”. El tiempo verbal, visto lo visto, es absolutamente imprescindible.

Pero ahí estaba Luis de la Fuente, consciente de a quiénes se dirigía, con palabras en busca de una metamorfosis social, en busca, como Proust, de un tiempo perdido, un lugar donde, como en la Selección, convivan todos.

La noche de EL ESPAÑOL ha sido como la mopa que saca brillo a la tumba de Suárez, tan poco visitada, real y metafóricamente, por sus sucesores. Sobre todo por Pedro, el que tiene las llaves de la cancela del cielo.

El ambiente de concordia buscada lo ha descrito muy bien otro de los premiados, Josep Oliu, el banquero del Sabadell, que ha ironizado desde el estrado: "Autoridades... no estoy acostumbrado a verles a todos juntos".

Al salir, nos hemos cruzado con Gregorio Marañón y hemos corrido hacia él como corría César González-Ruano hacia su abuelo. Contaba Ruano que se acercaba al doctor con muchas dolencias y que, con solo sentarse en la sala de espera de su consulta, ya se le pasaban. Cuando le iban a recibir, decía el periodista "no se preocupe, don Gregorio, que ya estoy curado”.

Y nosotros hoy le hemos dicho a don Gregorio, el nieto: "Nos duele la concordia”.

¿Funciona?