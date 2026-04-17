Correos ve una “oportunidad” participar en el proceso de regularización de inmigrantes para ganar peso

José Miguel Moreno, director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos durante su intervención en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! David Morales. EE

Correos colaborará en el proceso extraordinario de regularización administrativa de personas migrantes. Un proceso que califican de “oportunidad” para posicionarse y ganar peso ofreciendo servicios de la Administración.

Así lo ha asegurado José Miguel Moreno, director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos durante su intervención en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

“Es un reto grande”, ha añadido. Un desafío que les acerca al nivel de otros países como Italia, donde según el directivo, emiten DNI desde las oficinas postales. “Es ganar esa posición con la administración”, ha confirmado.

José Miguel Moreno, director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos

Así, desde el lunes 20 de abril y hasta el 30 de junio, 371 oficinas de Correos repartidas en capitales de provincia y municipios con más de 50.000 habitantes de todo el territorio nacional, permitirán presentar la solicitud de regularización de inmigrantes de manera presencial.

Este servicio es sólo un ejemplo del proceso de transformación en el que está inmersa la compañía postal. “El mundo se ha transformado y el servicio postal está más arrinconado”, ha reconocido.

Plan estratégico

De ahí, que en el plan estratégico de Correos hablen de recuperación, reposicionamiento y transformación.

Eso se traduce, por ejemplo, en dejar atrás las pérdidas y cerrar 2025 con un beneficio de 14,4 millones.

Pero también en “conciliar esa visión pública con la modificación de la ley que nos permite dar servicios de la Administración y ser competitivos en servicios financieros y de seguros”, ha detallado.

En mayo de 2025 comenzaron a comercializar seguros de Axa. “Ahora estamos viendo con qué entidades financieras podemos colaborar para ampliar los servicios financieros: servicios de ahorro, tarjetas de débitos…”, ha avanzado.

Para José Miguel Moreno todo esto implica cambiar la red, redimensionarla y adaptar la plantilla a nuevas funciones.

Correos tiene 48.000 empleos. De ellos, 30.000 están en distribución (6.000 son carteros rurales). Hay 2.400 oficinas repartidas en España y una flota de 14.000 vehículos.

Estos datos los ha usado el directivo de la empresa pública para dar fe de la importancia de su red de Correos, que se caracteriza por su “gran capilaridad”. “Podemos llegar a todos los rincones de España en 24 horas”, ha asegurado.

La segunda característica que ha destacado es la cercanía humana de un cartero o cartera.

Y la tercera son las capacidades digitales con la integración con el sector financiero y la administración. “Con la digitalización y esa cercanía humana somos capaces de satisfacer las necesidades”, especialmente en zonas rurales.

A través de ella, también pretenden ser muy competitivos en los servicios de paquetería. Pero ha reconocido que los requerimientos de inmediatez suponen cambios operativos. “No es lo mismo mover cartas que paquetes”, ha indicado.

Por el lado público, buscan ser capaces de dar servicios adicionales. “Nos compete dar el servicio postal, pero también servicios financieros básicos y administrativos”, ha detallado.

Un ejemplo de ello es que un ciudadano pueda pagar impuestos o pedir un certificado digital en sus oficinas.

La red de Correos también es una oportunidad ante catástrofes. Ejemplo de ello fueron las 24 oficinas disponibles para los afectados por la dana de Valencia en 2024.