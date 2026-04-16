Ismael Clemente (Merlin): "Lo de los centros de datos en España no se ha entendido y tardará en entenderse"

Ismael Clemente, CEO de Merlin, es un fiel creyente en los data centers, negocio en el que su socimi se está centrando. Sin embargo, lamenta que "lo de los centros de datos no se ha entendido en España y tardará en entenderse".

El directivo lamenta determinadas medidas del Gobierno que restan prioridad a estas instalaciones. Se refiere, concretamente, al real decreto-ley que el Ejecutivo aprobó hace unas semanas con medidas contra la guerra en Ucrania. En él, se recoge que la industria y la vivienda tendrán acceso prioritario a puntos de energía... pero no los centros de datos.

"¿Me estás diciendo que un centro de datos en el que se hace computación para un entrenador de modelos de inteligencia artificial francés, esa exportación de servicios de IT, no es industria? Se dice que está al servicio del extranjero, ya. Pero, ¿acaso el 100% de su producción de la Seat de Martorell se queda en España? No, el 97% se exporta", lamenta.

Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties

"La contraposición entre industria y centros de datos es infantil", opina durante su intervención en Wake Up, Spain, Wake Up, Europe! "Y a la vivienda le puedes dar electricidad con una pila Cegasa. No necesitas barbaridades de potencia. El problema está en el tejido de línea y en la poca inversión para hacer subestaciones".

Clemente recuerda que "España tiene una barbaridad más de generación que de consumo. La población no puede creer que si va a freír un huevo con la vitrocerámica no va a poder porque se ha llevado la electricidad un data center".

Con todo, considera que el citado decreto-ley tiene una parte técnica "que está bien pensada. Y trata de luchar contra el fenómeno del acaparamiento para especulación de los puntos de acceso y conexión".

En el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, el CEO de Merlin considera que "España tiene que volver a brillar, y puede volver a hacerlo perfectamente".

"La inteligencia artificial es un nuevo reparto de cartas. Y España las tiene todas a su favor". Se refiere a "todos los cables submarinos que entran, potencia renovable barata, un montón de territorio... No nos costaría nada aprovechar la inteligencia artificial", añade.

Por otro lado, resta valor a las acciones que pueden emprender los gobiernos para apoyar a sus empresas en un entorno extranjero. "No es labor de ningún gobierno defender a las empresas, se tienen que defender solas. Siempre es bueno que te echen un cable, es interesante o bienvenido. Pero no se les debe exigir".