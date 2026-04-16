Alfonso Sánchez (EMT): "En 2033 toda nuestra flota será de cero emisiones con un coste de más de 2.000 M de euros"

Alfonso Sánchez, consejero delegado de EMT de Madrid, ha dado a conocer este jueves en la sexta edición deWake Up, Spain! todos los progresos y novedades conseguidos en la Empresa Municipal de Transportes que pasan por el "récord histórico" logrado con BiciMad, "la descarbonización de la flota", innovadores sistemas de pago y el trabajo de nuevos proyectos gracias a "la colaboración público-privada".

Durante su intervención en este simposio organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, Alfonso Sánchez ha agradecido la visibilidad otorgada por su director Pedro J. Ramirez que ha situado la movilidad sostenible en uno de los temas centrales del debate.

A partir de ahí, Sánchez ha desgranado las principales líneas de actuación de la compañía municipal, poniendo el foco en el crecimiento constante de los sistemas de movilidad alternativa como la bicicleta. "Cada vez crece más", ha señalado, antes de subrayar que el gran reto inicial fue claro: "Lo importante era descarbonizar nuestra flota". En ese sentido, ha recordado que la calidad del aire en Madrid obligó a fijar objetivos ambiciosos para reducir emisiones.

Alfonso Sánchez, consejero delegado de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid

Para lograr esa transformación, la EMT diseñó una hoja de ruta definida en el Plan Estratégico 21/25. "Había que transformar a una flota más sostenible", ha explicado, detallando que los pilares pasan por la electrificación de autobuses, la renovación de Bicimad, la modernización de aparcamientos, la gestión de la grúa municipal y la creación de un ecosistema integral de movilidad.

El objetivo, según ha indicado, es alcanzar la descarbonización completa. "El objetivo es que en 2033 toda nuestra flota sea de cero emisiones. Cambiar 2.200 autobuses que tenemos más cambiar todas las infraestructuras esté en un coste superior a los 2.000 millones de euros". Un proceso en el que "la tecnología y la IA serán claves en el transporte público".

Sánchez también ha puesto el acento en el cambio de hábitos de los usuarios, especialmente entre los jóvenes. "Cuando alguien se sube a un autobús influyen más variables que las económicas", ha afirmado, destacando que este perfil valora especialmente la facilidad de uso, la accesibilidad del servicio y la comodidad de consultar en todo momento el tiempo de espera con la app de EMT.

En este contexto, ha reivindicado la apuesta de EMT por sistemas de acceso abiertos. "Fuimos la primera empresa de España que pusimos el pago con tarjeta bancaria a bordo", ha recordado. A partir de ahí, están trabajando hacia un modelo digital de 'ticketing inteligente' en el que el usuario se registra, integra su tarjeta en el sistema y obtiene automáticamente la mejor tarifa en función de sus desplazamientos, incluso combinando distintos modos de transporte.

La estrategia pasa por integrar otros servicios mediante "colaboración público-privada", como el car-sharing, con el objetivo de facilitar una movilidad sostenible y sin fricciones para el ciudadano.

En el ámbito tecnológico, el consejero delegado ha reconocido que el aprendizaje ha llegado en muchos casos mediante prueba y error. Como ejemplo, ha explicado el cambio en los sistemas de recarga de autobuses eléctricos: de un modelo inicial basado en enchufes han pasado al uso de pantógrafos en el techo que permiten una carga automática e inteligente con solo pulsar un botón.

Asimismo, ha recordado cómo la EMT ha afrontado grandes crisis recientes como Filomena, la pandemia de la Covid-19 o el apagón energético. "Fuimos el último servicio", ha subrayado, destacando la resiliencia de la empresa y su papel esencial en situaciones críticas para la ciudad.

Uno de los grandes protagonistas de su intervención ha sido Bicimad, que atraviesa un momento de expansión. "Está en récords históricos. El 100% de las bicicletas son eléctricas", ha señalado. La red se está extendiendo a municipios como Pozuelo gracias a acuerdos históricos que permiten a los ciudadanos de áreas limítrofes acceder al servicio. "Lo que quieren es subirse a una bicicleta de Bicimad", ha afirmado, apuntando que ya hay otros ayuntamientos interesados.

Aunque ha reconocido que la bicicleta no sustituye al transporte público como columna vertebral de la ciudad, sí representa un impulso clave en sostenibilidad. De hecho, el sistema, que en 2019 contaba con cifras mucho más modestas, crecerá este año un 25% hasta alcanzar en torno a los 16 millones de usuarios.

Por último, Sánchez ha incidido en la importancia de la colaboración público-privada como eje estratégico. La EMT trabaja en el desarrollo de hubs de movilidad en una treintena de aparcamientos distribuidos por la ciudad, así como en proyectos de distribución urbana de mercancías en coordinación con patronales y empresas del sector.

Además, ha destacado la cooperación con otras compañías de servicios públicos y con la industria para avanzar en automatización y nuevos modelos de movilidad. "Un abanico en el que la colaboración público-privada es clave", ha concluido.