Xurxo Remuiñán, administrador de la Unidad de Sistemas de Conectividad Futura de la Comisión Europea Cristina Villarino

Xurxo Remuiñán (Comisión Europea): "En el 6G no queremos cometer los mismos errores que en el 5G"

La Comisión Europea está comprometida en que el futuro desarrollo del 6G impulse definitivamente la competitividad del continente y que sea un catalizador para las inversiones.

Así lo ha indicado Xurxo Remuiñán Suárez, administrador de la Unidad de Sistemas de Conectividad Futura de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea (CE).

Durante su intervención en el VII Observatorio 5G de EL ESPAÑOL-Invertia el representante de la CE ha indicado que herramientas como la ley de servicios digitales buscan reforzar la conectividad y dar el salto hacia la monetización de las infraestructuras digitales.

Xurxo Remuiñán, administrador de la Unidad de Sistemas de Conectividad Futura de la Comisión Europea

"En el 6G no queremos incurrir en los mismos errores que en el 5G", ha dicho Remuiñán, dijo en referencia precisamente a la falta de monetización que ha caracterizado el gran despliegue de las redes 5G.

"Si no conseguimos mejores incentivos para invertir nos quedamos a medio camino", ha indicado, advirtiendo que una de las claves es una colaboración más estrecha entre operadoras de telecomunicaciones e industrias verticales.

En la intervención de cierre del VII Observatorio 5G donde se dio cita toda la industria agregó que la competitividad europea depende de la capacidad de transformar.

Pero si no tenemos una posición de fuerza en la cadena de valor digital y debilidades en la escala, las desigualdades no desaparecerán por sí solas.

Añadió además que hay que asegurar autonomía estratégica para el continente, pero para ello es necesario construir capacidades industriales y una visión de largo plazo. Aunque se mostró satisfecho de que estas prioridades estén alineadas entre las empresas y la Comisión.

"Europa no puede quedarse atrás" ha indicado. Y para ello ha recordado que la IA es una gran oportunidad para Europa, pero que también pone de relieve nuestras carencias.

Aunque para ello, la Comisión Europea parece tener claras sus prioridades. "Hay que reducir las regulaciones, escalar capacidades y competir con otros que tienen un mayor desarrollo que nosotros".

"Nuestra estrategia aborda la aplicación de la IA en las capacidades estratégicas y para ello hemos comenzado a aplicar el reglamento de la IA, pionero en todo el mundo".

Capacidades críticas

En esta línea, recordó la ley de desarrollo de la nube y la IA que persigue multiplicar la capacidad europea de centros de datos, "pero que solo será viable si avanzamos con rapidez en permisos y en capital".

También ha indicado que debemos reforzar la capacidad europea de estas tecnologías críticas y debemos construir alianzas fiables donde no tenemos masa crítica. Al mismo tiempo recordó que debemos de acelerar la diversificación de proveedores y reducir dependencias.

"Tenemos sólidos resultados con conectividad, pero en España y Europa tenemos dificultades para transformar este despliegue en monetización. Y esta lucha importa mucho más cuando estamos más lejos", ha concluido.