La fiesta del X aniversario de EL ESPAÑOL ha endulzado la noche de este lunes 24 de noviembre con su particular copa de Navidad. El encuentro ha tenido lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un espacio níveo que ha albergado a los más de mil asistentes.

El diario cumple 10 años consolidado como líder absoluto de la prensa española y, para celebrarlo, ha vuelto a reunir un año más a destacados representantes del mundo de la política, la empresa y la esfera social en el centro de Madrid.

Con las luces de Navidad de la capital recién inauguradas, el encendido de velas de esta efeméride pone la guinda al pastel para combatir la ola de frío que invade las calles.