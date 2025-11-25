Publicada
La fiesta del X aniversario de EL ESPAÑOL ha endulzado la noche de este lunes 24 de noviembre con su particular copa de Navidad. El encuentro ha tenido lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un espacio níveo que ha albergado a los más de mil asistentes.

El diario cumple 10 años consolidado como líder absoluto de la prensa española y, para celebrarlo, ha vuelto a reunir un año más a destacados representantes del mundo de la política, la empresa y la esfera social en el centro de Madrid.

Con las luces de Navidad de la capital recién inauguradas, el encendido de velas de esta efeméride pone la guinda al pastel para combatir la ola de frío que invade las calles.

  • 1 de 18

    Susanna Griso, presentadora de televisión junto a su pareja, Luis Enríquez Nistal, empresario y economista

    Alejandro Ernesto
  • 2 de 18

    Ana Rosa Quintana, periodista y presentadora de televisión junto a Ana Terradillos, periodista y presentadora de televisión y radio

    Davit Ruiz
  • 3 de 18

    Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL, junto a Philippe Paul, director ejecutivo de Sham (grupo Relyens)

    Gustavo Valiente
  • 4 de 18

    Joseph Oughourlian y Pilar Gil, presidente y vicepresidenta de Prisa

    Guillermo Gutiérrez
  • 5 de 18

    Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL junto a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL

    Jesús Umbría
  • 6 de 18

    Albert Triola, vicepresidente senior de Oracle junto a Pedro J. Ramírez presidente y director de EL ESPAÑOL

    Gustavo Valiente
  • 7 de 18

    Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada y Cósima Ramírez, diseñadora de moda

  • 8 de 18

    Ruth Gabriel, actriz

  • 9 de 18

    Ana Núñez-Milara, directora de Magas

    Davit Ruiz
  • 10 de 18

    Marta Rivera de la Cruz, escritora y tercera teniente de alcalde de la ciudad de Madrid.

    Gustavo Valiente
  • 11 de 18

    Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel, y Johanna Müller- Klingspor, socia fundadora y directora de Café Murillo

  • 12 de 18

    Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL dando el discurso desde el escenario principal

    David Morales
  • 13 de 18

    Mercedes Wullich, presidenta de 'Las Top 100', y su pareja

  • 14 de 18

    El periodista Juan Ramón Lucas junto a su pareja, Sandra Ibarra.

    Diego Radamés
  • 15 de 18

    Marta López-Álamo, influencer

  • 16 de 18

    La periodista y presentadora Carmen Alcayde.

    Diego Radamés
  • 17 de 18

    Paloma Vera, secretaria de Dirección de EL ESPAÑOL

  • 18 de 18

    La silueta de Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL junto al logo de EL ESPAÑOL

    Alejandro Ernesto