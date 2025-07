Tecnología, datos, talento y cultura organizativa, los pilares de la innovación en la industria digital, junto con la regulación

Tecnología, datos, talento y cultura organizativa son los cuatro pilares de la innovación, pero es necesario que le acompañe una regulación que de seguridad a la hora de asumir los riesgos. Son las principales conclusiones de la mesa de debate 'La innovación en la industria digital' en el VI Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Sin tecnología no podría existir la infraestructura para los procesos digitales, así como los datos para que nos ayuden a potenciar las fortalezas y buscar los puntos débiles", señala Álvaro Guadalajara, head of Operations para el sur de Europa de Utiq.

"También sin el talento, no hay inquietudes por avanzar, y por tanto no se va a construir toda esa innovación, pero es necesario contar con una cultura organizativa donde no haya miedo al riesgo".

7. Conversación a dos. La innovación en la industria digital

Pero para Víctor Jiménez, presidente de la Comisión de Conectividad de la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC), además, "el hecho central de la innovación viene de estar aburrido y de estar insatisfecho".

"Si no tienes gente que diga 'no me gusta hacer esto que estoy haciendo', no existiría la innovación. "Cuando estamos en ese estado de gracia, es decir, aburridos, es cuando se favorece buscar nuevas alternativas, cuando hay creación".

"Afortunadamente la industria digital se ha valido de estos elementos. Seguiríamos escribiendo a máquina o comunicándonos con señales de humo. Lo que favorece la innovación es pensar en cómo querer hacer las cosas mejor", puntualiza Jiménez.

Sin embargo, en su opinión, "se debe contar con la tecnología adecuada, con los recursos adecuados, y un marco jurídico para dar la seguridad de ejercerlo, además de contar con financiación".

Obstáculos en la innovación

Respecto a los obstáculos que impiden la innovación, Victor Jiménez asegura que "no hay obstáculos sino condicionantes".

"Por ejemplo, una cultura empresarial o como sociedad que vaya a favor de la innovación. Si vemos raro que la gente quiera hacer las cosas diferentes no es bueno".

"En España, somos muy contradictorios. Por un lado, criticamos a los que hacen las cosas diferentes, pero por otro lado somos muy creativos".

Respecto a la financiación como obstáculo, tampoco lo ve así. En su opinión, "afortunadamente la innovación no se traduce siempre en acompañarle una gran cantidad de dinero".

Por último, respecto a la falta de talento, "lo incluiría dentro del capítulo de la cultura. En AMETIC tenemos una propuesta de Pacto de Estado por el talento digital para que se fomente", algo que lleva a la regulación.

"Quizá nos fustigamos en Europa pensando que es un punto bloqueante, pero hay que diferenciar el acto innovador y la puesta en el mercado".

Para Álvaro Guadalajara, "tomando como ejemplo lo que vemos desde Antiq, hay diferencias dependiendo del país o área geográfica donde te encuentres. En Latinoamérica tú puedes entrar en una página y no tienes que dar tu consentimiento, mientras que en Europa cada vez que te bajas una app, te lo pide siempre".

Guadalajara quiere destacar que hay que fomentar el talento. "Estamos a la cola de otras potencias como Asia o EEUU, tenemos que hacer que las generaciones futuras vengan pisando fuerte en Europa".

Inteligencia artificial, 'trending topic'

Y de toda la innovación que existe a día de hoy, no hay duda que la estrella del momento es la inteligencia artificial.

"La inteligencia artificial generativa va a ser la potencia de los próximos años, es el 'trending topic' del momento, quien sepa usarla va a generar un beneficio propio y para la empresa en donde trabaje. Hay que adoptarla, adaptarla y transformarla en cada caso", explica el responsable de Utiq.

"Porque es una innovación que te va a venir bien, pero también el blockchain (pese a que ha perdido algo de impacto) o los data bankers, por ejemplo, con los que se pueden intercambiar datos entre empresas de un modo confiable", ha concluido.