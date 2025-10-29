El sector asegurador aboga por rejuvenecer el parque automovilístico y adaptarse a la nueva movilidad de hoy en día. Así lo han destacado en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En la conversación a dos sobre 'El sector del seguro ante la nueva movilidad' han participado Juan Vilda, director de Acuerdos de Distribución de Mapfre España y Ernesto Mateo, director general de Voltio

Para empezar, Juan Vilda, ha destacado que "estamos en un periodo de intensos cambios", impulsados por la evolución tecnológica y los nuevos hábitos de movilidad.

Conversación a dos. El sector del seguro ante la nueva movilidad

"Los cambios vienen desde las perspectivas del mismo vehículo, en las formas de uso y de propiedad. Muchas compañías están liderando distintas partes de la movilidad, y todo eso se mezcla con los cambios sociales, como el teletrabajo, o con factores geopolíticos, como las guerras comerciales. Está pasando mucho en el mundo que afecta directamente a la industria", ha subrayado.

Vilda ha incidido en que uno de los principales retos del sector es la renovación del parque automovilístico, "una de las prioridades que deberíamos tener en España". En su opinión, "todos tenemos un parque notoriamente envejecido dentro de Europa, y eso tiene muchas implicaciones, desde la sostenibilidad hasta el punto de vista económico".

El directivo ha explicado que Mapfre está colaborando con empresas e instituciones "para tratar de rejuvenecer el parque. La velocidad a la que la sociedad está internalizando el vehículo eléctrico requiere unas inversiones y unos programas de incentivos".

Sobre la estrategia empresarial de Mapfre en este contexto, ha señalado que "tenemos las luces cortas en garantizar la rentabilidad del negocio de automóvil y las luces más largas en ir generando capacidades, atendiendo estos nuevos modelos, generando soluciones y acompañando a las empresas en ese camino".

Nueva movilidad

Por su parte, Ernesto Mateo, director general de Voltio, ha subrayado en que la movilidad "está transformando nuestras ciudades" y que este fenómeno “es un reflejo de los cambios sociales que estamos viviendo".

Según Mateo, "cada vez se demandan formas de moverse más eficientes y sostenibles, y el cambio fundamental es la multimodalidad, porque los jóvenes eligen en cada trayecto el medio que más les conviene y cuentan con una amplia oferta para moverse".

El directivo apuntó que las diferencias por países y grupos de edad en las nuevas formas de movilidad se explican por los cambios sociales: "Ahora mismo, en España el 80% de la población vive en entornos urbanos, mientras que el 20% restante está descendiendo, y sus necesidades de movilidad son diferentes",

"En las ciudades se habla de multimodalidad y de problemas de contaminación; en cambio, en el mundo rural hablamos de conectividad y de tener soluciones para poder moverse", ha afirmado.

Mateo también aportó datos sobre el perfil de los usuarios de Voltio: "El usuario medio tiene 42 años. El carsharing está pensado para la gente joven, pero nuestros usuarios siguen una curva muy parecida a la de los conductores tradicionales".

Finalmente, ha subrayado el papel esencial de la tecnología en el modelo de negocio de Voltio: "Sin la parte tecnológica no podríamos funcionar. Todo el proceso de captación, activación y uso del vehículo se realiza con un dispositivo móvil y con toda la tecnología del vehículo".

Además, ha remarcado que la empresa cuenta con "una enorme cantidad de datos de usuarios, trayectos y comportamientos, lo que nos permite identificar permanentemente nuevos casos de uso".