Muelas (Repsol) avisa de que el plazo para instalar un punto de recarga llega a 18 meses: "Es un dolor para los operadores"

La expansión de los puntos de recarga es una de las claves para la implantación de los vehículos eléctricos en España. Sin embargo, su instalación no va todo lo rápido que debería por los "cuellos de botella" que los operadores se encuentran en el sistema.

"Aunque se han solucionado problemas, todavía hay canchas de mejora en la implantación de puntos de recarga", ha comentado Jesús Muelas, gestor de Acuerdos Estratégicos y Posicionamiento de Repsol. "Cuantificamos que, de media, un proceso completo nos lleva entre 17 y 18 meses desde que se solicitan los permisos hasta que el punto de recarga".

Esto supone "un punto de dolor" para los operadores por varias razones. "El retorno de la inversión se difiere mucho" y, además, genera un "coste reputacional" para estas empresas. "Determinados sectores nos culpabilizan de que no se pongan en marcha puntos de recarga".

Jesús Muelas, gestor de Acuerdos Estratégicos y Posicionamiento de Repsol

En este sentido, "el eslabón que más dilata los plazos es el entronque con la distribución de energía, que la electricidad llegue al punto de recarga. Pero hay voluntad de solucionarlo. Vendrán mejoras, estoy convencido".

Muelas ha abordado estas cuestiones en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. En su intervención, ha informado además que Repsol cuenta ya con puntos de recarga en 1.100 estaciones de servicio. A los que hay que sumar una red pública con 2.700 puntos de recarga.

Además, están los acuerdos de interoperabilidad, a través de la app de Repsol, Waylet. Con ella, se puede acceder a un global de 7.000 puntos de recarga eléctrica.

El gestor de acuerdos de Repsol ha defendido las alianzas en este campo. Ha puesto como ejemplo la que su compañía tiene con Nissan, para incentivar la venta de sus vehículos eléctricos con descuentos o descargas gratis.

También se han cerrado "acuerdos estratégicos" para el despliegue de puntos de recarga en centros de Mercadona o Seur. También con empresas de VTC, como Auro y Uber, compañías con las que se ha organizado una suerte de "hub de recarga ultrarrápido" en colaboración con el centro comercial Caleido.