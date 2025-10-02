Marina Pollán (ISCIII): "España está consiguiendo ahora mismo un buen retorno europeo en proyectos de salud"

Marina Pollán, directora general del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha subrayado que "la mejor noticia que puedo dar es que tenemos un gran Sistema Nacional de Salud (SNS) con muchas iniciativas y que tenemos al ISCIII financiando la investigación dentro del propio sistema".

Así lo ha expresado durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, en una mesa centrada en el reto de cómo hacer llegar la innovación al paciente.

Pollán señaló que "la innovación ayuda a mejorar nuestro sistema sanitario y es muy dependiente de la investigación". Definió este proceso como la capacidad de aportar nuevas ideas, métodos o servicios con impacto positivo y valor significativo.

"Pondría el foco en dos palabras: el impacto y el valor, la investigación que financiamos o promovemos queremos que tenga esas dos características", afirmó. En su opinión, el objetivo es transformar conocimiento en mejoras reales para la asistencia.

La directora del ISCIII puso como ejemplo la Acción Estratégica en Salud, la gran convocatoria de proyectos del instituto. Explicó que "tiene una parte que es transferencia de conocimiento y en esa parte ponemos muy bien el foco en lo que queremos, no queremos ideas en el aire".

Recordó el artículo Lost in Translation del New England Journal of Medicine, que advertía de cómo muchas ideas nunca llegan a la práctica. "A nosotros nos importa mucho que la investigación se traslade al SNS", subrayó.

Dentro de esa convocatoria destacó los proyectos de desarrollo tecnológico en salud (DTS), que incluyen pruebas de concepto y validación de prototipos. Estos obligan a que los grupos de investigación colaboren con empresas, incluso pequeñas start-ups, para acelerar el desarrollo y transferencia de innovaciones.

"Así que los DTS son proyectos muy interesantes, que además en este momento tienen un punto de corte de 89, lo que significa que nuestro sistema tiene grandes investigadores con grandes ideas y que merecen el empuje", explicó.

Otra línea destacada es la de ensayos clínicos no comerciales, conocidos como ICI. Pollán recordó que, aunque la industria lidera el desarrollo de fármacos, existen ensayos académicos de reposicionamiento o terapias en poblaciones poco testadas que también merecen ser financiados y promovidos.

Apoyo científico

El ISCIII ha creado plataformas que agrupan investigadores y recursos. Una de ellas es SCReN, una red de unidades de investigación clínica que "sirven para acelerar esos estudios en los que por ser académicos no hay una CRO potente detrás y SCReN hace ese papel de CRO".

También mencionó la plataforma de biobancos y biomodelos, que facilita muestras biológicas para avanzar en distintas áreas de conocimiento, y la red ITEMAS, orientada a "facilitar el desarrollo, la promoción de las buenas ideas dentro del sistema" mediante unidades de transmisión de conocimiento.

Pollán resaltó la importancia de las estructuras colaborativas, como el CIBER, que reúne a más de 500 grupos de investigación en 13 áreas. "El hecho de tener ese área transversal unida a salud pública lo que hace es permitir que trabajadores con formaciones tan diversas piensen juntos", afirmó.

Dentro de las redes RICORS, destacó la RICAPPS, centrada en la cronicidad y la atención primaria. "Somos un país con mucha esperanza de vida, pero la otra cara de la moneda es una población bastante envejecida con muchas enfermedades crónicas", explicó.

Otra red estratégica es TERAV, dedicada a terapias avanzadas. Pollán recordó que "ahora estamos con TERAV plus y lo que está financiando es una red muy consolidada de grupos que investigan y producen terapias avanzadas, que inicialmente se enfocaron al cáncer y cada vez más van a estar dedicadas a otras enfermedades".

La responsable del ISCIII defendió también la apuesta por la medicina de precisión. "La medicina de precisión busca no utilizar el mejor tratamiento que conocemos para el promedio de los pacientes, sino ser capaces de utilizar la genómica para individualizar", señaló.

En este contexto se enmarca IMPaCT, estructura creada en 2020 con tres pilares: genómica, medicina predictiva y ciencia de datos. Pollán explicó que "en este momento se está centrando en crear una red de investigación para dar respuesta a enfermedades raras sin diagnóstico".

El pilar predictivo trabaja en una cohorte nacional con 20.000 ciudadanos. "Para predecir y prevenir en nuestro contexto tenemos que conocer elementos que no están representados en la genómica ni en la forma de vida de Inglaterra", dijo, aludiendo al ejemplo del UK Biobank, que ha puesto a disposición sus datos a todos los investigadores.

Sobre el pilar de ciencia de datos, explicó que "están generando estructuras que permitan el análisis federado de datos en distintos hospitales que tienen distintas historias clínicas sin que el dato salga del hospital".

Pollán recordó que España es ya un referente en ensayos clínicos en Europa y que participa en redes internacionales como ECRIN y EATRIS. "España está consiguiendo ahora mismo un buen retorno europeo en proyectos de salud", destacó.

Además, insistió en la necesidad de un impacto social. "Es una necesidad explicar a la comunidad social, no sólo a la científica, lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué impacto está teniendo en la salud de la población", afirmó.

Para ello, el ISCIII promueve la cocreación de estudios con pacientes, la entrega de premios a la difusión y la incorporación de la perspectiva ciudadana en la evaluación de proyectos. "Queremos tener en cuenta también la calidad de vida", concluyó Pollán.