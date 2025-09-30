Sanidad buscará introducir la reforma del copago en la tramitación de la Ley del Medicamento

César Hernández García, director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia del Ministerio de Sanidad. Alejandro Ernesto.

El Ministerio de Sanidad no renuncia a reformar el copago. Aunque por ahora esté fuera del texto de la Ley del Medicamento, la intención es introducir los cambios que persigue ya durante su tramitación.

Así lo ha asegurado César Hernández García, director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de Farmacia del Ministerio de Sanidad durante la segunda jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Hernández acudía para presentar por dónde irán las líneas maestras legislativas para el sector, entre las que destaca la Ley del Medicamento, que se esperaba que ya estuviera aprobada para este mes de septiembre.

"Ha habido 9.000 filas de Excel de alegaciones y ya estamos en la parte final", ha dicho para justificar la dilatación de los plazos. La idea ahora es que en la primera quincena de octubre se produzcan nuevas reuniones para avanzar con el proceso.

Algunas de esas alegaciones introducirán cambios en la propuesta de precios seleccionados, muy contestada por el sector y que pasan a ser una suerte de "precios dinámicos", junto con otras modificaciones.

Por ejemplo, como dar al sector de productos sanitarios un peso específico o dar una nueva redacción al uso racional de medicamentos, que fue percibida como una postura economicista y se "entiende mejor ahora".

Pero de fondo sobrevuela el copago. Fuera del texto original de la Ley, el Ministerio no renuncia a modificarlo durante la tramitación.

"La gente sabe cuál era la intencion de sanidad. Pensamos que hay que redistribuirlo mejor, que es demasiado amplio. Pensamos que eso merece la pena meter más tramos e incluso en los inferiores meter un tope" para ayudar a usuarios más vulnerables.

Es algo a lo que ya apuntan muchas de alegaciones presentadas, pero aún hay que discutirlo, ha señalado Hernández. "Tenemos que discutirlo dentro de departamentos del Gobierno para ver cómo se prosigue", ha explicado.

Todo ello sin que Hacienda esté en la negación rotunda. "Hacienda no tiene exactamente la puerta cerrada, sino que se trata de ver en qué momento se pone encima de la mesa", ha explicado.

Hernández se ha referido además al Real Decreto de precio y financiación de los medicamentos, para el que "no ha habido espacio ni tiempo" por el desarrollo de la Ley del Medicamento pero que se abordará lo antes posible, y el Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias.

Este último contemplará una separación de la toma de decisiones de la evaluación que repercutirá en las comunidades autónomas, aunque desde el Ministerio se defiende que el papel de las regiones seguirá siendo "relevante".

Finalmente, con respecto a las diferencias entre territorios en el ámbito de los cribados neonatales, ha admitido que se genera "cierta discordancia" y siempre hay incentivos para que algunas comunidades se adelanten, aunque ha remarcado que lo importante es que el sistema sea capaz de homogeineizar las pruebas.