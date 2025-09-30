Pastor (Cofares) aboga por destinar parte del presupuesto de defensa de la OTAN al suministro de medicamentos

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad. Alejandro Ernesto

La defensa de un país no solo pasa por armamento militar, sino también por garantizar el suministro de medicamentos y un sistema logístico eficiente en situaciones de emergencia.

Así lo defendió Eduardo Pastor, presidente de Cofares, durante su intervención en la segunda jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, en la que abordó la reserva estratégica de medicamentos y el papel de la distribución farmacéutica en España.

La cumbre de la OTAN adoptó en junio el compromiso histórico de todos sus aliados para aumentar su gasto anual en Defensa hasta un total del 5% del producto interior bruto.

"Cuando hablamos de defensa, no sólo hablamos de tanques o armas. Las poblaciones deben defenderse también de agresiones sanitarias. Sería razonable destinar parte del 5% del presupuesto de la OTAN a un sistema logístico de medicamentos y al stock de emergencia, además de apoyar a la industria farmacéutica en la creación de nuevos fármacos”, afirmó.

En cuanto a la Ley del Medicamento, actualmente en trámite, Pastor la calificó como “necesaria” y destacó que el sector debe ser consultado y participar activamente.

Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias negativas del acortamiento de plazos en el proceso de autorización y financiación de fármacos. “Esto tendrá impacto en la fabricación, investigación y distribución de medicamentos. Hemos presentado alegaciones claras sobre este punto”, advirtió.

Sobre la Agencia Estatal de Salud Pública, ya aprobada, Pastor subrayó que debe incluir a los actores del sector y contar con su colaboración. “Desde Cofares nos ponemos a disposición de la Agencia para trabajar conjuntamente. Será un organismo fundamental en cualquier conflicto sanitario”.

Finalmente, Pastor señaló la importancia de la colaboración europea. España tiene dos vicepresidencias en la patronal europea de distribución, y Cofares trabaja en la Alianza de Medicamentos Críticos para garantizar el suministro de fármacos esenciales y proteger la cadena logística del medicamento.