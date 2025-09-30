Cristóbal Belda, director médico de HM Hospitales: "El gran reto es seguir haciendo una excelente medicina"

Cristóbal Belda, director médico de HM Hospitales, durante su participación en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad. Alejandro Ernesto

Rapidez y simplicidad son los dos elementos que más esperan los pacientes en el aumento de demanda de la sanidad privada que se está observando, ha asegurado Cristóbal Belda, director general médico de HM Hospitales, en la segunda sesión del VI Simposio del Observatorio de Sanidad.

Durante su conversación con el redactor jefe de la sección de Ciencia de El Español, José Andrés Gómez, el directivo de la empresa sanitaria ha abordado los retos que tiene el sector de la sanidad privada en la actual época poscovid-19. "Los pacientes quieren que lleguemos antes"

En cuanto a la simplicidad, Belda ha explicado que lo que se puede observar es que los pacientes quieren procesos rápidos, que no les exijan mucho tiempo de recuperación. La velocidad en el ritmo de vida de la sociedad, la inmediatez a la hora de consumir o contar contenidos en redes sociales, también se ha extendido a la medicina.

Cristóbal Belda, director general médico de HM Hospitales

"Todo va muy rápido y esto nos ha metido una gran presión a la hora de resolver las cosas". Hay casos en los que esa exigencia viene dada por la propia sintomatología del paciente, por ejemplo, si se trata de un infarto. En otros, la causa será distinta, pero la exigencia será la misma. "Es una de las demandas más evidentes que estamos recibiendo".

El directivo de HM Hospitales no se ha mostrado preocupado ante un posible escenario de saturación de la sanidad privada por el crecimiento de la demanda si no están bien preparados. No cree que suponga un problema para el sector y ha afirmado que su empresa va ampliando su capacidad con este incremento de demanda.

Belda ha diferenciado entre una evolución al alza de la demanda asistencial, que se está produciendo en el hemisferio norte "por los movimientos demográficos de la población", y otro incremento generado por la percepción de riesgo a raíz de la pandemia de covid-19.

Esta última, ha dicho el directivo, "dura cinco o seis años". Después, esa conciencia colectiva de riesgo que nace en la sociedad "se aplaca un poco".

En ese sentido, el sector debe centrarse en "seguir haciendo una excelente medicina" más que en escenarios hipotéticos. Aun así, ha reconocido de forma tajante que ningún crecimiento servirá de nada si esos servicios que ofrecen no se prestan con el rigor adecuado.

Preguntado por la inteligencia artificial y su papel en la evolución de la medicina, el oncólogo tiene claro que beneficiará a todos los que estén listos para incorporarla. "Abre la puerta no solamente al tratamiento de la enfermedad, sino al tratamiento del 97% de la población".

Belda se ha pronunciado también acerca de la relación que cree que debe existir entre sanidad pública y privada ante una población cada vez más envejecida. Para él, "lo importante es ayudar" con las capacidades e infraestructuras que se tengan en cada caso.

Esa es la clave de la cuestión, según el director general médico de HM Hospitales. "Lo que es injusto es que existiendo infraestructura y capacidad, haya una persona que no reciba la prestación que en ese momento necesita", ha sentenciado.

Antes de finalizar la charla, el oncólogo ha hablado del que, para él, es el gran reto del sector de la medicina privada: seguir ofreciendo una medicina "excelente" al paciente. "Debemos meternos en una burbuja y seguir haciendo la mejor medicina", ha manifestado.

Es un reto, sobre todo, en un entorno que no para de exigir mejoras y de presionar con los precios y los costes, entre otros, ha defendido. "La clave es ser capaces de atender a los pacientes y de que quienes todavía no lo son, sigan así hasta dentro de mucho tiempo".