Asisa defiende una alianza pública con las aseguradoras para impulsar una reforma del Sistema Nacional de Salud

La sanidad pública española tiene grandes retos que solucionar: eternas listas de espera, déficit de profesionales, sobrecarga laboral... Por su parte, el sector asegurador cree que es necesario impulsar una alianza entre las aseguradoras y la administración pública para fomentar esa reforma (que necesita) el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la conversación con Enrique de Porres, CEO de Asisa durante su intervención en la segunda jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

¿Y cómo se debe afrontar dicha alianza? Pues a través de la financiación mixta y la eliminación de la gestión individualizada.

Enrique de Porres, CEO de Asisa

Porres ha defendido que se debe implementar el modelo de mutualismo administrativo como Muface (la administración aporta un gran presupuesto y la parte restante la gestionan las aseguradoras) en los seguros sanitarios privados.

De esta manera, el CEO de Asisa, ha manifestado que la implementación de una financiación mixta puede ayudar a rebajar el precio del riesgo del seguro privado. Uno de los principales riesgos del mutualismo privado es que el coste suele aumentar conforme las personas van envejeciendo.

Otras de las soluciones que ha propuesto es mantener el status quo de los seguros, es decir, no modificar las normas, precios, coberturas y modelos de acceso, tanto en la sanidad privada como en los sistemas mixtos "porque el seguro de salud no para de crecer como consecuencia del deterioro del sistema de salud público", ha precisado.

No obstante, ha pedido corregir una desigualdad. "En concreto, hay un incentivo fiscal para contratar seguros a través de las empresas, pero no lo hay para el ciudadano a pie, así que tenemos que trabajar en esto para mejorar la capacidad de penetración del seguro privado".

Reforma

Con todo, el CEO de Asisa ha expresado que el sector asegurador es un partner ideal para la administración a la hora de hacer una reforma del Sistema Nacional de Salud.

Por eso, en una futura reforma serán sus mayores aliadas, porque al depender del Ministerio de Economía, están obligadas a acreditar unos márgenes de solvencia y unas provisiones técnicas que dan la garantía de que van a poder cubrir los servicios que se contraten.

Cabe destacar que "las aseguradoras españolas tienen unas características diferenciales que las de otros países. Además de la gestión de riesgos, las mutualidades también ofrecen prestación de servicios. En otros países aportan un presupuesto y aquí no damos sólo dinero, sino que controlamos la asistencia sanitaria", ha puntualizado.