Pineros (Farmaindustria): "Se debe incentivar la competencia pero también proteger el suministro de medicamentos"

La industria farmacéutica concibe la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios en la que trabaja el Ministerio de Sanidad una "oportunidad" para una normativa que, en general, lleva décadas sin cambiarse. Con todo, critican del sistema de precios seleccionados, que todo parece indicar que ya ha desaparecido de la versión del texto que hasta ahora se conocía.

"Compartimos que haya que incentivar la competencia, pero también hay que garantizar el suministro y proteger el tejido industrial de nuestro país", indica Isabel Pineros, directora del Departamento de Acceso y Prestación Farmacéutica de FarmaIndustria.

Por ello, para Pineros el sistema de precios seleccionados (una suerte de subastas de medicamentos) "no ha sido la mejor de las propuestas" y es "mejorable".

Isabel Pineros, directora del Departamento de Acceso y Prestación Farmacéutica de FarmaIndustria

Todo parece indicar que este sistema ha quedado descartado, aunque Sanidad ha argumentado al sector que abordará un modelo de precios "dinámico".

Para mejorarlo y rebajar los prolongados plazos de aprobación que soportan los medicamentos con financiación pública en España (600 días), Pineros llama a "coger lo mejor de cada país, de las experiencias internacionales, y aplicarlo aquí".

En este sentido considera que hay que dar forma a un procedimiento que "genere obligaciones a ambas partes, industria y Administración". Todo ello para lograr un plazo máximo de 180 días, que es lo que se ambiciona ahora mismo.

En cualquier caso, Pineros avisa de que será necesaria "una financiación acelerada para los medicamentos que no pueden esperar".

La directiva de Farmaindustria ha abordado estas cuestiones durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. En ella, ha precisado que en 2024 se financiaron 55 medicamentos con nuevos principios activos en España, por encima de 2023 (51).

Este año, la ruta podría no ser la misma. "En lo que llevamos de año, se ha aprobado la financiación de 34 nuevos principios activos".

Sin embargo, para Pineros el problema está en los plazo. Ha aclarado que, de estos 34 fármacos, sólo cuatro pasaron una vez por la Comisión Interministerial de Precios, el espacio en el que las administraciones deciden si se financia medicamento o no.

"Eso significa que los otros 30 tuvieron que ir más de una. Eso es, a su vez, más tiempo en el que tardan en tener dicha financiación y en estar disponibles para los pacientes".