Álvaro Hidalgo (Weber): "Para generar valor en la innovación sanitaria se necesita más voluntad política y medición"

Invertir en innovación sanitaria aporta gran riqueza y valor a la economía nacional. Pero, para mejorar en ello, España necesita más medición de resultados y voluntad política en la coordinación entre ministerios, porque, en cierta medida, muchos de ellos tocan aspectos relacionados con la salud.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la conversación con Álvaro Hidalgo, presidente de Fundación Weber tras su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El experto en economía ha explicado la importancia de la salud y de la atención sanitaria para la riqueza de un país. "La salud tiene que ser considerada un input para incrementar el stock del capital y hacernos más productivos", ha defendido.

Álvaro Hidalgo, presidente de Fundación Weber

Por eso, es importante saber el impacto que tiene en la economía de un país. ¿Y cómo hacerlo? A través de datos y medición. Es fundamental medir el retorno que genera la inversión dentro del país. Para ello, Hidalgo aboga por una coordinación adecuada entre todos los ministerios que tienen la responsabilidad de un mismo tema.

Y para esto se debe fomentar la comunicación entre la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico de España (ONAC), los responsables de ministerios y los expertos en innovación y recopilación de datos. "Desde la ONAC, se ha incluido en cada ministerio a un asesor científico. Este traduce a los políticos el impacto que tienen, por ejemplo, ciertas enfermedades en la economía".

Con todo, el experto en economía de la salud ha defendido que tiene que haber un cambio en la visión estratégica de los políticos para reconocer el valor de la innovación en la atención sanitaria.

"La importancia de la innovación va ligada al impulso de más ensayos clínicos, a inversión en industria sanitaria, a fomentar la capacidad y competitividad de los hospitales españoles para poder desarrollar la investigación", ha precisado el presidente de Weber.

Prevención

Y no solamente se genera valor diagnosticando sino alcanzando la prevención. "Es fundamental que el paciente tenga acceso al tratamiento de forma rápida. Pero genera, aún, más retorno fiscal, promover políticas sanitarias que incidan en esa prevención", ha resumido Hidalgo.

Por eso cree que en España se deben impulsar más medidas para lograr ese diagnóstico precoz debido a que en este punto el territorio nacional está bastante a la cola.