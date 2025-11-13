Rosemary Morris-Castico, embajadora de Australia: “Estamos en un momento de cambios en el mundo"

La embajadora de Australia en España, Rosemary Morris-Castico subrayó que "no hay duda de que estamos en un momento de rápidos cambios en el entorno mundial en el que los asociados afines deben trabajar en estrecha colaboración" durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Para empezar, Rosemary Morris-Castico aseguró que “las decisiones que tomamos sobre política energética en los próximos años afectarán directamente a nuestra prosperidad futura y a nuestra calidad de vida”.

Por ello, destacó la relevancia de “las políticas y prioridades energéticas de Australia y la asociación entre Australia y España, particularmente en lo que respecta a las energías renovables”.

Rosemary Morris-Castico, embajadora de Australia en España

Morris-Castico recordó que “Australia tiene abundantes recursos, una población en crecimiento, una fuerte demanda de energía y un sólido apoyo gubernamental, y todo esto lo convierte en uno de los destinos más atractivos para la inversión en energía renovable”.

Y añadió además que las ambiciones climáticas de su país están respaldadas “por el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 62% y un 70% por debajo de los niveles de 2025 para 2035”, como parte del camino hacia “el cero neto en 2050”.

Made in Australia

La diplomática presentó también la futura iniciativa Made in Australia —o FEMA, por sus siglas en inglés—, “un gran fondo de 22.700 millones de dólares australianos durante 10 años para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo a través de nuestra transición energética, apoyando la inversión privada en industrias de energía limpia, procesamiento de minerales críticos y fabricación avanzada”.

Según explicó, se trata de “una inversión importante en nuestra resiliencia económica, geopolítica y de descarbonización”.

Respecto al hidrógeno verde, la embajadora subrayó que “el gobierno australiano se mantiene firme en su compromiso y ha presupuestado casi 8.000 millones de dólares australianos durante 10 años a través de incentivos fiscales a la producción de hidrógeno a gran escala”.

En este punto, reconoció que “España también tiene ambiciosos planes en hidrógeno verde para convertirse en un importante proveedor en Europa, y debemos buscar oportunidades para trabajar juntos en el desarrollo de esta industria”.

Morris-Castico añadió que, aunque las energías renovables son el eje del futuro energético, “también reconocemos que el gas tiene un papel clave que desempeñar en la transición energética de nuestra región, y seguiremos siendo un proveedor confiable de energía para apoyar a nuestros socios comerciales en su seguridad”.

Finalmente, destacó que “el comercio internacional y la política de inversión son elementos clave de la política climática de Australia, porque son impulsores críticos del cambio climático”.

En este ámbito, enfatizó la estrecha cooperación con España: “Australia está trabajando muy de cerca con socios internacionales para construir nuevas industrias de energía limpia. España es uno de nuestros socios preferidos”.

Como ejemplo, mencionó proyectos en el país liderados por empresas españolas como ACS o Acciona, y subrayó que “la cooperación energética entre nuestros países funciona en ambos sentidos, y me complace decir que la inversión australiana también está fluyendo hacia el sector energético de España”.