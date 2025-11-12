De las baterías al hidrógeno: a qué destinará BBVA sus 700.000M en financiación sostenible hasta 2029

Carlos Zuloaga, Global Sector head of Energy de BBVA, en el II Observatorio de la Energía de EL ESPAÑOL e Invertia. Cristina Villarino, EL ESPAÑOL.

BBVA ha situado al sector energético y a la sostenibilidad de éste como pilar clave de su hoja de ruta para los próximos años. En su plan estratégico 2018-2025, el banco azul movilizó 300.000 millones de euros en financiación de proyectos sostenibles para energía, el triple de lo presupuestado inicialmente y cumplido un año antes. Y para el nuevo plan 2025-2029, ha redoblado su apuesta con 700.000 millones bajo estos mismos parámetros.

"Es más del doble y en menos tiempo. Queremos acompañar a nuestros clientes a llegar más lejos. Es un sector estratégico para el banco, desde hace más de 20 años hacemos financiaciones para sostenibilidad en el sector de la energía", ha recordado Carlos Zuloaga, Global Sector head of Energy de BBVA, en el II Observatorio de la Energía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

A los vectores de crecimiento consolidados como las energías renovables de la eólica o la solar, ahora se suman otros vectores a los que BBVA no les pierde de vista.

Carlos Zuloaga, Global Sector head of Energy de BBVA

El gran apagón eléctrico de España el pasado abril y otros problemas en la red en países como Chile ha removido la conciencia de trabajar con más amplitud de miras en toda la cadena de valor de las renovables.

"Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, Italia, Alemania, Reino Unido… y en España estamos a la espera de verlo. Las renovables tienen que ir acompañadas de baterías", ha remarcado Zuloaga. Tan importante es generar energía renovable, como conservarla y no perderla para su correcta utilización por los consumidores finales.

En el caso de España, BBVA está muy encima de la producción de hidrógeno -y, en particular, del hidrógeno renovable-, que despierta mucho interés y tiene seguidores y detractores a partes iguales. "No hay que ser ni tan optimistas, ni tan pesimistas. Hay que encontrar el punto medio en el sector. Como nuevo vector, costará introducirlo, pero a futuro será relevante".

Además, el directivo de BBVA cree ciegamente en que "España, por sus condiciones geoestratégicas, tiene la oportunidad de convertirse en un líder mundial del hidrógeno, no del gas natural como lo es EEUU".

Más allá de baterías o hidrógeno, BBVA se está involucrando en proyectos de financiación de otras tecnologías como captura y almacenamiento de carbono (en Reino Unido y Noruega, por ejemplo), construcción de gigafactorías dentro del marco de la movilidad eléctrica, o biocombustibles como el biometano, "muy ligado al futuro de sectores como el marítimo y la aviación".