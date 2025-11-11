Cani Fernández (CNMC) defiende la tasa de retribución: "Permite planificar inversiones y evita la volatilidad"

Puede que al sector energético no acabe de convencer la tasa de retribución financiera de la red de distribución y transporte de electricidad hasta el 6,58% para el periodo 2026-2031, pero desde la CNMC la posición –y su defensa– es firme porque, asegura Cani Fernández, aporta una previsibilidad que permite planificar inversiones y evita la volatilidad.

Así lo ha remarcado durante la apertura del II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, en la que, si bien ha evitado pronunciarse sobre el 'apagón' de abril por estar aún bajo investigación, ha decidido afrontar el otro gran elefante en la habitación.

O sea, la tasa de retribución. El 6,58%, que "parece no ser suficiente para las expectativas del sector", ha admitido, pero que considera en realidad una ventaja.

Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

"Se trata de un modelo continuista. Esto no es casual, sino una apuesta por estabilidad regulatoria, la mejor señal que podemos dar a inversores y al sistema", ha enfatizado.

La responsable del regulador ha insistido en que contar con una tasa única durante seis años "ofrece certidumbre y previsibilidad" que beneficia a la planificación de inversiones y evita la volatilidad que puede verse en otros países en los que esta tasa cambia, por ejemplo, de forma anual.

Teniendo esto en cuenta, desde la CNMC se apunta que al fijar esta tasa el mensaje que lanzan "es claro": "queremos un marco estable, predecible y equilibrado".

En su opinión, además, "premia la eficiencia y estimula la inversión responsable" porque introduce un incentivo adicional para distribuidoras que desarrollan la inversión en relación a la nueva demanda.

"Por tanto, más allá de la cifra el mensaje de fondo es que España cuenta con marco sólido, transparente, responsable y competitivo", ha zanjado Fernández.

Todo en un momento en que hay que aumentar la competitividad. Porque, aunque no haya hablado del apagón, Fernández ha sido clara al apuntar que es "imprescindible preparar las redes de forma inmediata a eventos críticos", también como incendios o danas, para realizar reposiciones rápidas.

Para dar respuesta a los retos, desde la CNMC se defiende que haya más red "en sentido amplio". O sea, nueva infraestructura pero también un mejor aprovechamiento de la existente sin olvidar "un entorno regulatorio estable y predecible que asegure inversión en redes".

A este respecto, Fernández ha remarcado que tras un estudio de la situación el regulador detecta una "congestión contractual de redes que no debe confundirse con una congestión física", porque los niveles de demanda están por debajo de los niveles de 2007.

En este escenario, y tras repasar las novedades puestas en marcha por Competencia, ha destacado como cierre que conviene otorgar una información clara y accesible para el consumidor, sean hogares o industria; avanzar con un marco regulatorio que combine estabilidad y flexibilidad y reforzar la competitividad industrial con colaboración entre todos los agentes.