José Manuel Molina: "Casa Mediterráneo es un ejemplo de colaboración institucional para promocionar Alicante"

Tras una cálida bienvenida de Pedro J Ramírez, inaugurando el V Foro de EL ESPAÑOL de Alicante, el Secretario General de Casa Mediterráneo, Juan Manuel Molina, interviene en el atril.

Durante su intervención, Molina ha querido agradecer a EL ESPAÑOL por elegir la Casa Mediterráneo para celebrar su V Foro Económico.

Mientras elogiaba a Pedro J Ramírez, aprovechó para recordar la época en la que ambos se conocieron, en su etapa en Diario 16: "Agradezco y admiro que quieras seguir contando la verdad", se dirigió al director de EL ESPAÑOL.

José Manuel Molina, secretario general de Casa Mediterráneo

Por otro lado, Molina ha querido resaltar Casa Mediterraneo como "un ejemplo de colaboración institucional".

"Las instituciones aquí presentes son las que nos permiten continuar con nuestra labor, una labor social, pública y constitucional", sostiene.

"Nuestro gran papel y objetivo principal es promocionar Alicante y la Comunidad Valenciana desde el ámbito institucional de las relaciones", continúa.

Finalmente, Juan Manuel Molina ha lanzado un mensaje directo a EL ESPAÑOL: "Confío en vosotros para que sigáis intentando traducir la realidad de la provincia de Alicante y de toda España a toda la población".

V Foro Económico

Este lunes 27 de octubre, EL ESPAÑOL, Invertia y De Alicante organizan el V Foro Económico Español de Alicante en Casa Mediterráneo (Plaza de l'Arquitecto Miguel López, s/n 03008 Alicante).

El encuentro cuenta con la apertura institucional de Luis Barcala Sierra, alcalde de Alicante; y Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana; así como con la participación de Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm; entre otras personalidades.

Durante la jornada se analizará la situación actual de la sanidad, el turismo o la economía y se trasladará su visión de futuro, contando para ello con representantes de la Administración Pública y destacados especialistas.

El ciclo será retransmitido en directo desde las HOME de EL ESPAÑOL e Invertia, nuestro diario económico.

