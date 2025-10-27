El Ayuntamiento de Alicante, con deuda cero y 150 millones de ahorros inmovilizados: "Nos están castigando"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha intervenido este lunes en el V Foro Económico Español de Alicante, celebrado en Casa Mediterráneo, donde ha trazado un panorama optimista sobre la situación de la ciudad, al tiempo que ha lanzado duras críticas a la gestión del Gobierno central y a las reglas de financiación que, a su juicio, "castigan" a las administraciones locales.

Barcala comienza su intervención con una afirmación: "Alicante está viviendo en estos momentos el mejor momento de su historia", una convicción que, según él, confirman los datos objetivos y los rankings en los que la ciudad se está posicionando.

El alcalde incide en que lo más relevante para un responsable político es el empleo, del que depende "la capacidad, la libertad y la dignidad de cada una de las personas para poder administrar su propia vida". Subraya que, por primera vez en la historia de la ciudad, la generación de empleo se sitúa por encima de la media provincial, autonómica y naciona.

Empleo y economía en auge

En el ámbito económico, Barcala destaca que la ciudad de Alicante genera el 25% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia. Detalla que este modelo provincial es diverso, con grandes ciudades y centros industriales, diferente al modelo habitual en España.

Alicante ha generado 1.000 nuevas empresas en el último año, alcanzando las 25.467, y el tamaño medio de las empresas alicantinas es un 75% superior al de la media provincial.

Récords turísticos

En cuanto al sector servicios, el turismo "está haciendo absolutamente todos los récords", no solo en afluencia al aeropuerto (el quinto más importante de España), sino también en el número de cruceristas y escalas.

Barcala estima que la cifra de cruceristas en 2024 superará los 250.000 y se acercará a los 300.000 el próximo año. Sin embargo, el primer edil advierte de la necesidad de un control y regulación sensata para que la ciudad "no podemos morir de éxito" y el crecimiento sea sostenido y sostenible.

Además, menciona dos referentes internacionales clave: la EUIPO (la oficina de marcas) y Casa Mediterráneo. También pone en valor que Alicante es líder en España y Europa en la gestión inteligente del agua.

La vivienda, un problema

Barcala identifica la vivienda como la prioridad absoluta de la economía local, aunque reconoce que se trata de un problema universal y "muy grave". Señala que la solución principal es "hacer viviendas".

El alcalde critica la gestión anterior del conocido como "Botànic", un periodo que califica de nefasto, ya que, en ocho años, el número de viviendas sociales construidas en la ciudad fue "cero. Cero".

En contraste, asegura que la administración local actual está ejecutando obras y promoviendo más de 6.000 viviendas, de las cuales se espera que entre el 30% y el 40% sean de naturaleza social.

Críticas a la financiación

El discurso de Barcala se intensifica al abordar la financiación autonómica y local. Denuncia que el hecho de que España funcione sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) se ha "cronificado" y se ha asumido como normal. Para el Ayuntamiento de Alicante, esto implica que "la planificación es cero".

La principal exigencia del alcalde se centra en la liberación de los remanentes de tesorería y en una financiación justa para las administraciones locales.

Barcala lamenta que el Ayuntamiento tiene 150 millones de euros de ahorros que no puede usar, dado que su deuda es "inexistente".

Cuestiona la continuidad de la regla de gasto impuesta hace casi diez años si las circunstancias han cambiado.

El alcalde exige que la inversión en vivienda social quede exenta de la aplicación de la regla de gasto. Afirma que el bloqueo de los ahorros municipales es una forma de castigar: "Eso se denomina castigar a otras administraciones", afirma.

Barcala concluye que si alguien cree que un buen gobernante "es el que castiga de esa manera y en concreto a esta tierra pues se equivoca", ya que se antepone el interés partidista al interés público.

Agradece el foro por brindarle la oportunidad de "denunciar públicamente lo que está pasando" y de evidenciar que Alicante es ejemplo de gestión, a pesar de recibir "prácticamente nada" del Estado.

Finalmente, el alcalde comparte una noticia personal, que minutos antes de su intervención en el foro ha sido abuelo, de una niña llamada Catalina.