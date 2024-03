Velázquez: "En abril saldrá a licitación la redacción del nuevo POM para Toledo"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado que durante el mes de abril saldrá la licitación el pliego de condiciones para que las empresas interesadas puedan concurrir a la redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM).

Así lo ha anunciado el primer edil toledano durante su participación en el III Foro Económico Español organizado por EL ESPAÑOL-El Digital CLM donde ha asegurado que con este paso, pretende que "antes de que termine la legislatura esté tramitada la aprobación inicial" de esta norma.

Velázquez ha lamentado que con la paralización del POM "cerca de 40.000 toledanos hayan tenido que irse de Toledo pese a querer vivir aquí".

12. Carlos Velázquez Romo, alcalde de Toledo

"Queremos que Toledo sea un sitio mejor momento para vivir y para invertir", ha afirmado el alcalde, quien también ha recordado que "están finalizando los trámites de la evaluación ambiental para que el polígono industrial tenga un millones de metros cuadrados más", una ampliación en la que "ya hay empresas interesadas".

En cuanto a infraestructuras, Velázquez ha reivindicado el papel "revolucionario" que tendrá el puente entre Toledo y Azucaica que está incluido en el Plan de Infraestructuras cuyo proyecto de ejecución echará a rodar en abril con la aprobación del plan. Respecto al tercer carril de la carretera que une Toledo y el Polígono, y el carril bici entre Santa Bárbara y con este último barrio, ha recordado que se trata de proyectos de competencia estatal.

Estación del AVE y nuevas líneas de bus

Otra infraestructura capital que depende del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana en el AVE Madrid-Extremadura-Lisboa que tendrá parada en la capital de Castilla-La Mancha. De este proyecto, ha remarcado que "la línea roja" se sitúa en que no se cierre la actual estación de Santa Bárbara más allá de la posible construcción de una segunda estación en la zona del Polígono. No obstante, ha asegurado que "no está del todo descartado" que esta nueva línea pueda converger en la estación actual.

Carlos Velázquez ha aprovechado su intervención en el foro para anunciar que la puesta en marcha de las nuevas líneas de autobús urbano estará culminada "antes de verano" para así reflejar "el cambio de movilidad que ha supuesto el traslado del hospital". En este sentido, ha recordado que la DANA que asoló a principios de septiembre de 2023 Toledo y arrasó las instalaciones de Unauto, ha retrasado este cambio de las rutas.

El alcalde de Toledo también se ha referido al punto en el que se encuentra la construcción del futuro cuartel de la Guardia Civil de Toledo, "un tema que no compete al Ayuntamiento y que se encuentra en el mismo punto en el que estábamos". Velázquez ha asegurado que "todo el mundo sabía" que su emplazamiento en La Peraleda era "inviable" al tratarse de una zona "inundable y que afecta al cono visual" y "se siguió hacia delante". "Hacemos todo lo que podemos para que se corrijan estos errores poniendo a disposición un terreno frente al Hospital junto a otro propiedad de la Junta pero en el momento que se planteó una reunión no nos dejaron ir", ha añadido.

Por último, el primer edil toledano ha incidido en "una de las prioridades" de la ciudad a la hora de gestionar los nuevos fondos europeos, la construcción de "un pabellón polideportivo multiusos".