Reyes Maroto: “La prioridad de Canarias es reactivar el turismo para recuperar su economía”

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha mostrado muy optimista de cara a las previsiones de llegada de turistas en verano y ha destacado que la prioridad en Canarias “es reactivar en el turismo para recuperar su economía y abordar un proceso de modernización del tejido empresarial”.

Así lo ha asegurado en el Foro Económico 'Canarias tras la Covid-19', que se celebra entre el 17 y el 18 de mayo y que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Diario de Avisos. Durante su intervención ha señalado que ve “con esperanza el futuro de Canarias” por dos cuestiones: la resistencia del tejido productivo y un plan de ayudas que ha superado el 20% del PIB; además de la buena marcha del proceso de vacunación.

Además, la noticia positiva para Canarias es que desde el sábado los viajeros de Países Bajos pueden venir a España sin cuarentenas y Dinamarca y Alemania han situado a Canarias en la lista verde.

Canarias tras la Covid-19 / 2. Reyes Maroto Illera, ministra de Industria, Comercio y Turismo

Algo a lo que pronto podrían sumarse los británicos. La ministra ha recordado que la Unión Europea está trabajando para modificar la recomendación que regula los viajes no esenciales desde fuera de la UE. Se espera que se produzca para el 20 de mayo, permitiendo la llegada de turistas británicos a España, quienes podrían acceder sin necesidad de PCR.

La ministra ha destacado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es muy importante para el turismo. “Vamos a movilizar 3.400 millones de euros para las transformaciones verdes y digitales”, ha explicado la ministra.

También pretenden modernizar el turismo sostenible con 1.900 millones de euros en los próximos años. Asimismo, la digitalización de destinos turísticos. El tercer eje está destinado a mejorar la competitividad del sector turístico. Y el cuarto eje es la estrategia para territorios insulares y ultraperiféricos para mejorar su estructura turística con 100 millones de euros.

Los fondos europeos y el plan de recuperación ofrecen muchas oportunidades, tanto que la ministra ha destacado que “Canarias puede aprovechar estos fondos” de cara a garantizar la economía en un futuro.

En defensa del turismo

El Foro Económico 'Canarias tras la Covid-19' fue inaugurado por el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, quien recordó que este evento es una continuación y “tiene el mismo espíritu” que Wake Up, Spain!, el Davos español que este diario organizó hace unas semanas. “Un soplo de optimismo para una sociedad más necesitada que nunca de vibraciones positivas”, ha indicado.

Canarias tras la Covid-19 / 1. Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Ramírez recordó que Wake Up, Spain! tuvo dos palancas: la vacunación “fruto de una alianza sin precedentes entre la ciencia, industria y política”; y los fondos europeos Next Generation “que indican que el banderín del séptimo de caballería de nuestro rescate lleva grabada las estrellas de la Unión Europea”.

Respecto de Canarias, Pedro J. Ramírez recordó que ha sido una de las autonomías que más se han visto impactadas por la crisis de la Covid-19, debido a su elevada dependencia del turismo. “Canarias ha tenido 9.000 millones de recorte de riqueza, un salto de quince años hacia atrás con un PIB que nos devolvió a 2006”, por lo que es “suficientemente importante” para que “no nos quedemos de brazos cruzados”.

“Canarias se ha jugado y se sigue jugando su viabilidad como sociedad próspera. Y al organizar este simposio queremos enviar un mensaje de que nos importa y queremos impulsar que esa conciencia se traduzca en hechos concretos”, ha indicado.

Ramírez ha agradecido además la presencia del Gobierno con la participación de la ministra Reyes Maroto y de un buen número de empresas que durante dos días debatirán y aportarán sus ideas para reactivar económicamente a Canarias. Todo ello partiendo de la base de los 1.440 millones de euros que recibirán del fondo de 7.000 millones que el Ejecutivo ha destinado a esta comunidad de su último paquete de ayudas.

Según Ramírez, es ahora cuando además de ayudar al sector turístico, hay que llegar a todas las pymes canarias que son viables y que necesitan apoyo financiero. “Pero más allá de esas urgencias, como las que se deriven de los fondos europeos, las ayudas deberían orientarse a tratar de diversificar a una economía canaria que está centrada en el monocultivo del turismo”.

“Qué gran oportunidad tiene Canarias de convertirse en un gran hub audiovisual de cine para las plataformas internacionales, pero también para aprovechar las oportunidades de la digitalización en la deslocalización física de las empresas en todo el mundo. Se presenta una oportunidad única para reconstruir la economía canaria y eso es lo que vamos a analizar aquí en estas dos jornadas”, ha indicado.

Y concluyó haciendo un llamamiento para que el Gobierno español y la Unión Europea actúen con rapidez para que las ayudas lleguen a Canarias. “Bruselas y Madrid tienen que demostrar ahora a Canarias que esas “audacias del alma” se traducen en realidades contantes y sonantes con eficacia y con rapidez. Nuestro llamamiento es solo uno: Wake Up, Bruselas; Wake Up, Spain; Wake Up Canarias. Despertemos todos juntos”.