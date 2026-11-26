Santos Cerdán sostiene que el documento firmado hace casi una década nunca llegó a elevarse a público ni tuvo validez.

La Guardia Civil encontró en el domicilio de Alonso escrituras de 2025 que atribuían a Santos Cerdán la compra del 45% de la constructora por 6.000 euros.

El contrato fue concedido a una UTE en la que participa Servinabar 2000 SL, propiedad del empresario investigado Antxon Alonso.

La UCO halla posibles irregularidades penales en las obras del túnel de Belate, adjudicadas por el Gobierno de Navarra por casi 70 millones de euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado "posibles irregularidades que pudieran revestir carácter de ilícito penal" en las obras del túnel de Belate (Navarra).



Dicho proyecto fue adjudicado por el Gobierno Foral, presidido por la socialista María Chivite, a una UTE (unión temporal de empresas) de la que formó parte Servinabar 2000 SL.



Esta constructora es propiedad de Antxon Alonso, empresario investigado por la Justicia y amigo de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.



De hecho, en junio de 2025, al registrar la casa de Alonso, la UCO halló unas escrituras por las cuales Cerdán adquiría por tan solo 6.000 euros el 45% de Servinabar.

El político, sin embargo, aseguró que dicha documentación, pese a estar firmada desde hacía casi una década y custodiada en el domicilio del constructor, nunca fue elevada a público ni entró en vigor.

Servinabar 2000 SL fue una de las adjudicatarias de la faraónica (y millonaria) obra de reforma de los túneles de Belate, en Navarra, comunidad natal de Cerdán.

La empresa concurrió a la licitación en una UTE junto a las constructoras Acciona y Osés. Y, en 2023, ganó el concurso, por valor de casi 70 millones de euros.

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