A la izquierda, la juez Beatriz Biedma; en el centro, la lideresa del clan de 'Los Rochos', Cintia Rocho, y a la derecha, el magistrado Santiago Pedraz. Diseño: Arte E. E.

La líder de 'Los Rocho' se ratifica ante el juez: declara que el socio de Leire Díez le propuso "eliminar" a Beatriz Biedma

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LO ESENCIAL Las claves Cintia Rocho, líder de 'Los Rocho', se ha ratificado en su declaración ante el juez Santiago Pedraz. Afirma que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le propuso "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma. Beatriz Biedma es la magistrada instructora en el caso que investiga a David Sánchez. Luis Sáenz de Tejada está siendo investigado como socio de Leire Díez en el 'caso Leire'.

Cintia Rocho, líder del clan pacense de Los Rocho, ha confirmado ante el juez Santiago Pedraz que el ex magistrado Luis Sáenz de Tejada, investigado en el caso Leire, le propuso "eliminar" a Beatriz Biedma, instructor del caso David Sánchez.

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