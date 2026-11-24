El juez constata que el PSOE ha incumplido la entrega de datos de sus contratos con abogados y le requiere por tercera vez
El juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, ha requerido, por tercera vez, al PSOE después de constatar que el partido no ha entregado, de forma completa, información sobre los abogados que contrató en los últimos años.
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