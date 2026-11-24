El magistrado, instructor del caso Leire, requiere por tercera vez al partido los datos de sus contratos con letrados en los últimos años.

El juez Santiago Pedraz constata que el PSOE no ha entregado de forma completa la información solicitada sobre sus abogados.

El juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, ha requerido, por tercera vez, al PSOE después de constatar que el partido no ha entregado, de forma completa, información sobre los abogados que contrató en los últimos años.

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