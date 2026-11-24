El exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, es el único investigado en la causa y declarará el 1 de diciembre.

Al día siguiente de la alerta telefónica a la Delegación del Gobierno, más de 100.000 personas entraron masivamente en la ciudad autónoma.

El testigo protegido también avisó al jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno el 29 de julio sobre un posible 'efecto llamada' y la llegada inminente de migrantes.

Un confidente marroquí afirma ante la juez María Tardón que alertó a la Guardia Civil desde el 7 de julio sobre el aumento de la presión migratoria cerca de Ceuta.

Un joven marroquí, confidente policial, ha declarado ante la juez María Tardón que él avisó repetidamente a la Guardia Civil, desde el pasado 7 de julio, de la creciente presión migratoria en los alrededores de Ceuta.

En concreto, cerca de la localidad marroquí de Castillejos. "Cada día fue a más", ha señalado este testigo protegido en la Audiencia Nacional sobre la presencia de compatriotas suyos en esa zona, próxima al territorio español.

Asimismo, ha asegurado que, el día 29 de julio, también se dirigió, por teléfono, a Gonzalo Sanz, el jefe de gabinete del entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Y avisó de una posible avalancha contra la ciudad, por el "efecto llamada" provocado porque España no devolvía a los migrantes que comenzaban a llegar a nado.

En concreto, según su versión, le manifestó a Sanz que "había mucha gente en el otro lado".

Finalmente, el día 30, la localidad fue invadida, en tromba, por más de 100.000 personas, como este joven había alertado.

Miguel Ángel Pérez Triano, quien ya dimitió como delegado del Gobierno y como líder del PSOE ceutí, es el único investigado en esta causa judicial, en la que Tardón analiza las causas y consecuencias de la invasión de Ceuta.

Su declaración está prevista para el próximo 1 de diciembre.

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