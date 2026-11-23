Los tres implicados huyeron de España en el otoño de 2017 tras el fracaso del proceso independentista catalán.

La amnistía y el sobreseimiento libre benefician también a los exconsejeros procesados Antoni Comín y Lluís Puig.

El Tribunal Supremo confirma la conclusión de la causa del 'procés' y aplica la ley de amnistía a Carles Puigdemont.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la conclusión de la causa del 'procés' acordada por el juez instructor, Pablo Llarena, y ha aplicado la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig.

Los tres huyeron de España en el otoño de 2017, tras el fracaso del proceso independentista catalán con la aplicación, por primera vez, del artículo 155 de la Constitución.

La Sala del 'procés', integrada por el presidente Andrés Martínez Arrieta y los magistrados Manuel Marchena, y Antonio del Moral, a los que se han sumado ahora Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández, ha acordado el sobreseimiento libre para los tres encausados, que, a diferencia de otros nueve miembros del Gobierno de Puigdemont, han logrado no ser juzgados por los delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia por los que fueron condenados, entre otros, el exvicepresidente catalán y líder de ERC Oriol Junqueras.

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