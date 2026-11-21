Ante la falta de respuesta y la ruptura de las negociaciones con la compañía de seguros, la defensa de Irene llevará el caso por la vía judicial para reclamar una indemnización justa.

La víctima denuncia la inacción de la aseguradora AIG, que solo le ha abonado 115.000 euros de los 200.000 reclamados para cubrir sus secuelas y gastos patrimoniales.

Tras ser sometida a tres operaciones para la reconstrucción casi íntegra de su cuerpo, la joven afrontó meses en la UCI, en silla de ruedas y un intenso proceso de rehabilitación diaria.

Irene González, de 30 años, sobrevivió a una colisión frontal en la A-6 a la altura de Brazuelo (León) en noviembre de 2023, que le causó graves secuelas y una discapacidad del 42%.

Irene era profesora, pero con el sonido de la simple caída de un lápiz al suelo se pone a vomitar.

Tampoco puede permanecer de pie durante más de media hora. Se le cayó el pelo, le tuvieron que inyectar fentanilo...

Irene González, de 30 años, tuvo un accidente de tráfico el pasado 12 de noviembre de 2023 que le cambió la vida por completo.

Eran sobre las 15:40 horas y circulaba por el kilómetro 338 de la carretera A-6. A la altura del municipio leonés de Brazuelo, el vehículo de esta mujer fue embestido frontalmente por otro coche.

El otro turismo se saltó los dos carriles, la mediana y colisionó brutalmente contra el vehículo de Irene.

Ella, sentada en el asiento del copiloto, salió muy malherida, al igual que los otros dos ocupantes del vehículo. La mujer que conducía el coche que se salió de los carriles, de 45 años, murió en el acto a causa del impacto.

La víctima fue ingresada de urgencia en el Hospital Universitario de León.

González tuvo una reconstrucción prácticamente íntegra de su cuerpo mediante tres operaciones, a lo que se le sumó el injerto de tejido óseo.

"Me despedí de la vida. No me podía mover. Me dijeron que me moriría en un día. Me pasaba ocho horas al día en el hospital, como un trabajo. Hago el ejercicio de una señora de 70 años", rememora González a EL ESPAÑOL con el corazón encogido.

La joven sufrió una fractura de la zona pélvica además de las dos tibias. Desde el accidente, ha acudido a rehabilitación de forma constante.

Actualmente, su situación sigue siendo delicada. Dolores en el cuello, episodios de mareo y dificultad para ponerse de pie.

"Tras el accidente pasé meses sin poder caminar: primero inmovilizada en cama en UCI, después en silla de ruedas y posteriormente con andador y muletas", cuenta la mujer.

De hecho, su vivienda en Madrid no era accesible para una silla de ruedas. No pudo volver a vivir allí. Tuvo que adaptar la casa de su madre para que se pudiera desenvolver con normalidad.

Irene durante una de sus sesiones de rehabilitación. E. E.

Vía negociadora "rota"

El abogado de González, el letrado Diego Zapatero de Asoban Abogados, sostiene a este periódico que la Mutua "lleva más de dos años sin contestar a los burofaxes enviados" en nombre de su representada.

"Por Ley, la Mutua debería hacerse cargo del coste de la defensa, un coste en el que adicionalmente también está incurriendo nuestra cliente, además de no recibir respuesta de AIG", explica Zapatero.

La víctima únicamente ha recibido 115.000 euros de los 200.000 que deberían haberle abonado.

El atestado de la Guardia Civil refleja que se desconocen los motivos exactos por los que la otra conductora invadió el carril de la joven.

Al haber fallecido la mujer, la responsabilidad civil corre a cargo de la aseguradora del vehículo causante, en este caso, AIG Europe S. A.

Desde el momento del accidente, tanto la damnificada como su despacho representante, ha mantenido una lucha incesante para que se la indemnice.

El primer pago, valorado en 70.000 euros, se realizó el 28 de junio de 2024. Un año después, reclamaron el importe restante de "todos los perjuicios sufridos".

22 de julio de 2025. Tras varios correos intercambiados entre los abogados de las partes, Irene acudió a una valoración médica realizada por los peritos de AIG, cuyo informe "jamás fue trasladado".

Meses después, la aseguradora envió una oferta valorada en 45.419 euros.

Los dos pagos hacen una suma de 115.419 euros, una cantidad que resulta "insuficiente" a ojos del despacho de Zapatero.

Los letrados de AIG consideran que la indemnización a González "queda plenamente resarcida" abonando los 115.000 euros.

Sin embargo, desde Asoban Abogados consideran que debido a las "lesiones graves sufridas, las secuelas tras la estabilización lesional y los daños patrimoniales derivados del accidente arroja una valoración muy superior a lo abonado".

Ante estos hechos, los representantes creen que la única forma de solucionarlo es "por la vía judicial".

"Es el único cauce para garantizar el principio de reparación íntegra del perjudicado", reflexiona el letrado Zapatero.

WhatsApp Image 2026-11-18 at 13.13.59 (3).jpeg E. E.

"La del politraumatismo"

Durante un año, Irene se levantaba todos los días a las cinco de la mañana. Su madre le aseaba, le cambiaba el pañal y le daba la medicación.

"Desde ahí comenzaba una jornada entera dedicada exclusivamente a intentar recuperar mi cuerpo", lamenta.

Cinco horas haciendo rehabilitación. Dos horas de readaptación de lesiones a la vida diaria y otra hora extra de sesión de fisioterapia.

"Durante mucho tiempo mi vida funcionó prácticamente como una jornada laboral dedicada a recuperarme: cada día tenía citas con distintos médicos, fisioterapeutas, rehabilitadores y profesionales trabajando sobre diferentes partes de mi cuerpo", agrega la joven.

No podía hacer planes con sus amigos, no podía viajar, no podía ir al trabajo... Todo eran tratamientos, pruebas, rehabilitación y consultas médicas.

La chica, con una discapacidad del 42%, recalca a EL ESPAÑOL que el hecho de que actualmente pueda caminar y haya recuperado "cierta autonomía no significa que las consecuencias del accidente fueran menores".

"Detrás ha habido años de rehabilitación, una inversión económica enorme y muchísimo apoyo familiar. Gran parte de lo que he recuperado ha sido precisamente porque tuve la posibilidad de dedicar prácticamente toda mi vida a rehabilitarme", cuenta.

Ahora, acude de forma periódica al hospital "donde comenzó todo", en León.

Incluso, durante mucho tiempo dejó de escuchar su nombre por los pasillos de los centros hospitalarios. Era "la del politraumatismo" o "la que ha sobrevivido".

Los especialistas que la atendieron escribían a Irene diciéndole "qué suerte tienes de haber salido viva" y "tienes que estar feliz por ello".

Desde aquel episodio traumático, ha invertido decenas de miles de euros en mejorar su situación.

Ahora, esta joven solo espera que se haga Justicia.