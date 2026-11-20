Cintia Rocho solicitó acudirse a la citación acompañada por su letrado debido a las amenazas de muerte que padece desde hace años y el asesinato previo de su padre y de su marido.

La matriarca señaló ante la UCO que el exjuez Luis Sáenz de Tejada le propuso "eliminar" a la jueza Biedma, a quien se refirió como "un puto grano en el culo".

Rocho está citada a declarar el día 24 en el 'caso Leire' sobre las ofertas recibidas en redes sociales para actuar contra la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez.

El juez Francisco de Jorge ofrece a Cintia Rocho, matriarca de 'Los Rocho', declarar por videoconferencia desde Badajoz tras su petición de protección policial por temor a sufrir un atentado.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, en sustitución de Santiago Pedraz, ha preguntado a Cintia Rocho, matriarca del clan de Los Rocho, si prefiere testificar en el llamado caso Leire por videoconferencia, desde los Juzgados de Badajoz.

La mujer, cuya declaración está prevista para el día 24, tendrá un plazo de un día para responder.

Este jueves, Rocho solicitó contar con escolta policial cuando debiese acudir a la Audiencia a declarar como testigo en el caso Leire, que instruye el juez Pedraz.

"La fecha y la hora de mi citación judicial son conocidas públicamente a nivel nacional", relató en un escrito, conocido por EL ESPAÑOL.

"Esta difusión permite anticipar el lugar y el momento en que deberé comparecer, lo que incrementa de forma especialmente intensa mi exposición y, por tanto, el peligro que temo de sufrir un atentado contra mi vida o contra mi integridad física", advirtió.

Tanto el padre como el marido de Cintia Rocho (apodada La Celsa) fueron asesinados, lo que constituía, según el escrito, su principal motivo de preocupación.

El día 24, Pedraz pretende interrogar a La Celsa acerca de las ofertas que recibió, a través de Facebook, para atacar a la juez Beatriz Biedma, quien, por entonces, instruía la causa contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

Éste es uno de los extremos que analiza Pedraz en el llamado caso Leire, en el que investiga las supuestas maniobras de Leire Díez, la fontanera del PSOE, para tratar de desbaratar causas judiciales incómodas para el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Eliminar a Biedma"

Cintia Rocho ya declaró el pasado mes de septiembre ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Y aportó capturas de pantalla tanto de sus conversaciones con el perfil denominado "José García Fernández" como con otro perfil ("Usuario de Facebook") con nombre borrado pero anteriormente denominado "Independencia Judicial de Badajoz".

La matriarca de Los Rocho declaró que entendía que su interlocutor, en ambos casos, era Luis Sáenz de Tejada, un exjuez, investigado en el caso Leire, que denunció, coordinado con Leire Díez, a Biedma, a la que también atacó mediante vídeos de YouTube.

Rocho intuyó que hablaba por Facebook con Sáenz de Tejada, ya que éste sí le contactó después telefónicamente. Y, según la declaración de La Celsa ante la UCO, se presentó como la persona que estaba hablando con ella a través del perfil denominado, por entonces, "Independencia Judicial de Badajoz".

En dicha charla, según declaró la mujer ante la Guardia Civil, el exjuez se refirió a Biedma como "un puto grano en el culo" y propuso "eliminarla". "A palos aprende el burro", aseguró a los agentes que le dijo por teléfono Sáenz de Tejada.

Llevar abogado

En su escrito dirigido a la Audiencia Nacional, Cintia Rocho solicitó, además, poder testificar acompañada de su abogado, Raúl Montaño.

"Como ya hice al prestar declaración en sede policial y con la finalidad de preservar mis derechos e intereses legítimos y recibir el asesoramiento jurídico que resulte necesario", explicó.

"Esta petición responde, en particular, a que uno de los investigados en la causa ha realizado manifestaciones públicas anunciando la interposición de acciones judiciales contra mí. Incluso, que ya han sido, supuestamente presentadas, circunstancia que motiva mi interés en contar con asistencia jurídica durante la diligencia", indicó.

La mujer se refería, aunque no le nombrase, a Sáenz de Tejada.

A renglón seguido, Rocho también comunicó a Pedraz en su escrito: "Desde hace años, vengo sufriendo amenazas de muerte, al igual que sufrió mi marido y mi padre, los cuales fueron asesinados días después de recibir las amenazas".

De este párrafo se extrae que La Celsa no atribuye el peligro para su vida a su implicación en esta causa. Pero sí se quejó de que la exposición pública que le supondrá el testificar podría ponerla en riesgo.

"A esta situación se añade el homicidio de una persona ocurrido en la ciudad de Badajoz, suceso que ha incrementado de manera especialmente intensa mi temor por mi vida e integridad física y que, unido a las amenazas que vengo padeciendo y a la difusión pública del señalamiento, refuerza la necesidad de solicitar una valoración urgente del riesgo y medidas extraordinarias de protección", añadía en su escrito.

Aunque no lo mencionaba el documento, un amigo del marido de Cintia ganó 17 millones de euros en un sorteo de la ONCE en 2024. Este sujeto denunció que fue obligado, a punta de pistola, a repartir el premio con otras dos personas del clan de Los Rocho. La Justicia archivó aquella causa.

Mensajes por Facebook

Ante la UCO, Rocho señaló que otro de los motivos que le llevó a dar por hecho que hablaba por Facebook con Sáenz de Tejada fue que el perfil de "José García Fernández" le propuso ponerle en contacto "con el Magistrado Anticorrupción TV", nombre del canal de YouTube de Luis Sáenz de Tejada.

De hecho, según declaró ante la UCO, quien sea que le escribiese desde el perfil denominado "José García Fernández" se le presentó como alguien "relacionado con Sáenz de Tejada".

Conversación entre Cintia Rocho y el perfil de "José García Fernández". EE

Además, el 21 de enero de 2025, en uno de los últimos mensajes que dicho perfil le envió, le avisó a Rocho de que "mañana resuelven la recusación de Magistrado Anticorrupción TV y si se la aceptan se podría personar como abogado del que sea y recusar a los cuatro [jueces] de instrucción [de Badajoz] y deberían meter a uno nuevo y ya se ganarían las causas de forma normal".

Unos meses después, durante la instrucción del caso David Sánchez, Sáenz de Tejada trató de personarse en este procedimiento, con el objetivo de recusar a Biedma por enemistad y apartarla de la instrucción contra el hermano de Pedro Sánchez.

Como no lo logró, el exjuez trató de que se personase su propia hermana, sin éxito alguno.

Recientemente, un informe de la Policía Nacional desveló que el titular del perfil denominado "José García Fernández" es el pacense Eduardo Jorge García.

Se da la circunstancia de que este ciudadano fue entrevistado, en junio de 2025, mientras se instruía el caso David Sánchez, por el exjuez Sáenz de Tejada en su canal de YouTube.

Biedma y Sáenz de Tejada

Biedma fue una de las juezas que intervino en el procedimiento por el que Sáenz de Tejada acabó siendo expulsado de la carrera judicial, por malos tratos a su mujer, también magistrada.

El nombre de este abogado —ésa es, actualmente, su profesión— aparece anotado en las agendas de Leire Díez.

La fontanera del PSOE se habría dedicado a tratar de boicotear las causas judiciales incómodas para el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellas, el caso David Sánchez.

De hecho, en una de sus agendas puede leerse un detallado plan para "destruir" dicho procedimiento, tal y como desveló EL ESPAÑOL.

En otro de sus cuadernos, anotado en boli azul, existe una alusión a Biedma y a Cintia Rocho, a través de su apodo. "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o Gitano".

Díez, no obstante, sostiene que dicha nota no refiere a la instructora del caso David Sánchez, ya que existen otras juezas en la capital pacense.

Sáenz de Tejada, investigado

El pasado 28 de octubre, Sáenz de Tejada fue interrogado ante Pedraz, el juez que le investiga tanto a él como a Leire Díez y ante el que, próximamente, declarará como testigo Cintia Rocho.

Tras ello, en declaraciones a la prensa, el exmagistrado señaló que él no fue quien contactó, a través del perfil "José García Fernández", con La Celsa. Preguntado por su supuesta intención de "eliminar" a Biedma, indicó que, en todo caso, se habría referido a "eliminar" el procedimiento y no a hacer daño físico a la instructora.

No obstante, Cintia Rocho lo entendió de este último modo. Tanto es así, que rechazó tajantemente dicha oferta.

Ahora bien, Sáenz de Tejada no logró explicar por qué trató de personarse, en concreto, en el caso David Sánchez.

Además, interpuso varias denuncias contra Biedma, que fueron supervisadas, incluso, por Leire Díez, la fontanera del PSOE, antes de ser presentadas.

La instructora del caso David Sánchez no era un personaje ajeno para Cintia Rocho, ya que, por ejemplo, se encargó de los primeros compases de la instrucción derivada del asesinato a tiros de su padre, patriarca del clan hasta su muerte.

El hijo de La Celsa también ha sido investigado por los Juzgados de Instrucción de Badajoz. Por otro lado, Biedma dictó resoluciones contra miembros de la familia, como una contra el hermano de Cintia.

De hecho, quienes contactaron, vía Facebook, con la mujer, mencionaron éste y otros episodios para tratar de sumar a La Celsa a la campaña de presión contra los jueces pacenses.