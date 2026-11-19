La Policía concluye que existió una logística organizada para adquirir, almacenar y distribuir masivamente los elementos de flotación justo en el momento y lugar de la invasión.

El coste global de los flotadores se calcula entre un mínimo de 18.000 y un máximo de 330.000 euros, requiriendo encargos con meses de antelación a fabricantes en Asia.

El análisis técnico del 'stock' confirma que los comercios locales y páginas de venta 'online' no tenían capacidad para suministrar miles de unidades idénticas de forma inmediata.

Un informe del CENIF estima que los migrantes que entraron a Ceuta usaron entre 8.000 y 10.000 flotadores de un mismo modelo, lo que descarta la espontaneidad y apunta a una planificación previa.

Un nuevo informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional estima que los migrantes marroquíes que entraron masivamente a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio utilizaron entre 8.000 y 10.000 flotadores del mismo modelo, cuya disponibilidad y distribución en un momento y lugar muy determinados apuntan a un "componente logístico" previo.

El informe, conocido por EL ESPAÑOL, encuentra en el uso de ese específico salvavidas un indicio más para sostener que esa avalancha no fue un "acontecimiento espontáneo", sino que en la entrada en Ceuta de un volumen de personas que cifra "entre 100.000 y 125.000" hubo "un cierto componente de planificación previa".

El CENIF ha utilizado dos métodos para calcular el número de flotadores del mismo modelo utilizados masivamente por los migrantes, fabricados en plástico negro y con un dibujo estampado de neumático de coche.

El primero es el análisis de las imágenes de plano general aéreo de la zona, que posibilitan medir la franja de terreno en la cual se utilizaron de forma generalizada elementos de flotabilidad, pero no permiten una contabilización individualizada de cada uno de los flotadores existentes.

El otro es el análisis de las imágenes de detalle de cada sector de esa zona, que sí facilita ese cómputo individualizado.

El CENIF advierte, no obstante, que solo se valora lo que aparece en las imágenes, por lo que no se contabilizan, por ejemplo, los flotadores que fueron abandonados en la vía pública, los que se pincharon o perdieron durante el trayecto a nado, los que se quedaron en la playa de Castillejos (Marruecos) o los que fueron arrastrados por la corriente mar adentro.

De este modo, atendiendo a las imágenes de plano general, estima que la ratio media en la playa de El Tarajal de Ceuta es de 0,43 flotadores por metro cuadrado, lo que arroja un rango de entre 3.000 y 4.000 flotadores.

Se trata de una cantidad "necesariamente menor" a la real al no haberse podido contabilizar los neumáticos que no han sido capturados en las imágenes analizadas.

Estimación del volumen de flotadores según las imágenes aéreas./ CENIF

La ratio que arroja el análisis de las imágenes de detalle es de 0,39 flotadores por persona. "Teniendo en cuenta que la cantidad de personas que cruzaron irregularmente la frontera durante la entrada masiva se sitúa por encima de 100.000", dice el CENIF, "la cantidad de flotadores resultante utilizando este método de contabilización oscila en un rango de entre 30.000 y 40.000 flotadores".

Los investigadores consideran que esa cantidad es "necesariamente mayor a la efectivamente utilizada", debido a que no se puede contabilizar la incidencia de los flotadores reutilizados ni la cantidad de personas que accedieron caminando por el espigón.

Por ello, el CENIF estima "más probable, a través de una triangulación de las cifras obtenidas por los dos métodos explicados" que el número de flotadores utilizados estuviera en un rango entre 8.000 y 10.000.

El modelo

El flotador predominante en la entrada masiva a Ceuta del pasado julio es un Intex Giant Tyre fabricado por la empresa Intex Recreation Corp, que tiene su sede central en California (Estados Unidos). La fabricación de este producto se centraliza en diferentes complejos industriales en el sureste de China, indica el informe.

Por lo que respecta al mercado marroquí, a nivel corporativo se supervisa desde Intex Trading B.V., con sede en Países Bajos.

No obstante, la logística de envío, fabricación de lotes bajo demanda y coordinación de envíos a través de contenedores por vía marítima se gestionan de forma centralizada a través de la sede de esa sociedad en Hong Kong, llamada Intex Development Co. Ltd..

El CENIF ha contactado con esta última empresa a fin de conocer la mecánica, plazos de entrega y volumen de los pedidos habituales de flotadores hacia Marruecos. Intex Development Co. Ltd ha informado que el destinatario principal de sus productos en África es Sudáfrica y que no tiene constancia de pedidos habituales de gran volumen en Marruecos.

La sociedad también ha indicado a los investigadores que, en caso de recibir un pedido especial de gran volumen desde Marruecos, el plazo mínimo necesario para entregar la mercancía en destino requiere entre 60 y 90 días.

Distribuidores en Marruecos

El CENIF también ha investigado entre los distribuidores mayoristas en Marruecos autorizados para comercializar ese flotador y entre los establecimientos minoristas dedicados a estos productos en Castillejos.

Estos últimos han indicado que en ese momento no disponían de más de siete flotadores. Para un pedido previo podrían reunir todos los flotadores que tienen en otras tiendas, como en Tetuán o Casablanca, pero que de ninguna manera y a ningún precio podrían llegar a una cifra superior a 100 salvavidas.

También se ha analizado el precio de venta al público de ese tipo de flotador en Marruecos, que oscila entre 50 y 120 dirhams por unidad, equivalentes a una cantidad entre 4,50 y 11 euros.

De este modo, el coste mínimo sería de 18.000 euros si se toma como referencia la cifra más baja de flotadores (4.000) y de 330.000 euros si se considera el coste máximo y la cifra de salvavidas más alta (30.000).

El CENIF ha analizado, asimismo, las imágenes de las playas de Castillejos en años anteriores, lo que le permite indicar que "los bañistas habituales no utilizan de forma generalizada flotadores y que éstos, con anterioridad al día 30 de julio, no responden a un modelo hegemónico".

"Disponibilidad programada"

El análisis más relevante es el relativo al 'stock' de ese modelo de flotadores en Marruecos.

Según el CENIF, "la concurrencia casi exclusiva y en gran cantidad de un único modelo de flotador (Intex Giant Tyre), junto con el número limitado de distribuidores y puntos de venta en permite descartar un origen casual del 'stock' que aflora esos días 30 y 31 de julio en esa zona (Castillejos) y para ese rango de cantidades (mín. 4.000 – máx. 30.000)".

"Parece que quienes cruzaron a Ceuta a nado no se pusieron en su mayoría de acuerdo y portaron los elementos de flotabilidad desde sus casas, sino que una única partida de grandes dimensiones fue adquirida con anterioridad, distribuida de manera localizada y a su vez empleada de forma generalizada, como se aprecia en las diferentes imágenes de los hechos", añade.

El CENIF ha preguntado por la disponibilidad de esos flotadores en puntos de España como Alicante o Algeciras. La conclusión coincidente es que "los establecimientos disponen de un 'stock' de objetos de esta naturaleza muy alejado de las cifras necesarias para hacer frente a la venta sorpresiva de miles de flotadores en un día concreto, sin una planificación y pedidos previos".

También ha indagado en la venta 'on line'. El modelo utilizado para cruzar a Ceuta se vende en Marruecos a través de seis páginas web de venta telemática.

Sin embargo, afirma, el pedido máximo de ese artículo está limitado y ninguna de ellas permite adquirir más de 100 flotadores por cada operación de compra. Los plazos de entrega varían entre un mínimo de 2 días y un máximo de 15.

"Dicho de otra forma", resume el informe, "no es posible adquirir 'on line' este modelo de flotador para generar una disponibilidad por la cantidad y la inmediatez requerida" para la entrada masiva a Ceuta.

Se ha evaluado, asimismo, la posibilidad de que los migrantes acudieran desde localidades diferentes a Castillejos y llevaran consigo sus propios flotadores. Sin embargo, en las numerosas imágenes disponibles del transporte de estas personas hasta la zona de Castillejos no se ven individuos portando un flotador.

Tampoco los migrantes entrevistados por el CENIF refieren haberlo llevado en la gran mayoría de los casos. Algunos de ellos sí han manifestado haberlos comprado en Castillejos, incluso de manos de un militar marroquí que los vendía cerca de la orilla.

"Componente logístico"

El CENIF concluye que "concurre un componente logístico que incluía notas de disponibilidad, distribución y uso preordenados al cruce masivo a nado en un momento y lugar perfectamente determinados".

Ello se deduce del gran volumen de flotadores iguales utilizados y de la imposibilidad de disponer de ese 'stock' de forma inmediata a los días 30 y 31 de julio tanto si se hubiera tratado de compra física en establecimientos marroquíes como de compra 'on line'.

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