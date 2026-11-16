Un juez confirma que el exnovio de la alcaldesa de Maracena secuestró a una concejala en 2023, pero no irá a la cárcel

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LO ESENCIAL Las claves El exnovio de la exalcaldesa de Maracena es condenado a dos años de prisión por secuestrar a la edil Vanessa Romero en febrero de 2023. El agresor evita la cárcel tras un acuerdo entre las partes y la suspensión de la pena, a condición de no delinquir en cuatro años. El fallo obliga al condenado a pagar una indemnización, una multa de 1.080 euros y establece una orden de alejamiento de 300 metros por ocho años. El secuestrador ha reconocido los hechos y expresado arrepentimiento, mientras la víctima busca cerrar este episodio y normalizar su vida.

El autor del secuestro que conmocionó a la localidad granadina de Maracena en febrero de 2023 ha sido condenado a dos años de prisión, pero no irá a la cárcel mientras no cometa un hecho delictivo durante los próximos cuatro años.

La historia tuvo tintes maquiavélicos porque la víctima era una concejala del PSOE y el secuestrador, el entonces novio de Berta Linares, alcaldesa de la localidad, también socialista.

Además, la secuencia fue de película aquel fatídico 21 de febrero: un secuestro que duró unas dos horas en las que la amenazó con una pistola falsa, la ató con bridas, la obligó a meterse en el maletero del vehículo y la dejó sola y encerrada a las afueras de Maracena.

Todo ello con la excusa de que se le había estropeado su coche en la puerta del colegio donde ella había dejado a sus hijos que lo llevara hasta el Ayuntamiento. ¿El motivo? Un presunto caso de corrupción urbanística en Consistorio que se sigue investigando.

El acuerdo al que se ha llegado se preveía antes de entrar en la sala. La exedil Vanessa Romero quiere pasar página cuanto antes y el secuestrador, evitar acabar en prisión, en la que ya estuvo de manera preventiva cuando sucedieron los hechos.

Ya nunca se sabrá, pero Berta Linares mantuvo entonces que aquello le costó la Alcaldía porque todo explotó en plena campaña electoral. Los socialistas pudieron gobernar un año después tras una moción de censura, pero sin Berta como primera edil. Fue la condición de IU para firmar.

Además el caso también salpicó al exedil y primo suyo, Noel López, quien entonces era número 3 del PSOE andaluz, aunque su posible participación quedó archivada.

La petición inicial de la Fiscalía alcanzaba los ocho años de prisión por un delito de detención ilegal, otro leve de lesiones y un tercer delito de lesiones psíquicas.

No obstante, un acuerdo entre su defensa, la acusación particular ejercida por la víctima, que pedía nueve años, y la Fiscalía ha dejado en dos años la pena privativa de libertad por un delito de detención ilegal al aplicarle la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Indemnización y alejamiento

Ello, toda vez que ha abonado la indemnización pactada por las partes en el ámbito de la responsabilidad civil y cuya cuantía se ha pactado no revelar.

Además, el tribunal ha aceptado suspenderle la pena de prisión siempre que no cometa un hecho delictivo durante los próximos cuatro años. También ha sido condenado como autor de un delito de lesiones psíquicas en el que concurre la misma atenuante con una pena de multa de 1.080 euros.

Junto a ello, no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros de la exconcejal durante un máximo de ocho años, según se ha expresado en el fallo leído este mismo lunes en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada y que ya es firme.

El abogado de Vanessa Romero, Jorge Aguilera, ha explicado en declaraciones a los periodistas a las puertas de los juzgados que con este acuerdo su clienta busca ante todo terminar con esta "pesadilla que le ha perseguido durante tanto tiempo", evitar todo tipo de recursos, e "intentar normalizar su vida tanto profesional como social".

Según ha precisado, tres años después de aquello, se encuentra "bastante recuperada", ha retomado su vida profesional y puede afrontar ahora una nueva etapa tras este "calvario".

El letrado de la defensa, Luis Felipe Martínez de las Heras, ha explicado en declaraciones a Europa Press que su patrocinado ha reconocido los hechos y ha manifestado "su más sincero arrepentimiento a la víctima, asumiendo la responsabilidad derivada de todo ello".

En el caso inicialmente también estuvo investigada la entonces alcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, como presunta inductora del secuestro, si bien el juez instructor archivó la causa para ella y para otro concejal del municipio.