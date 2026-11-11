La Cámara de Comercio ceutí cifra en 74 millones las pérdidas para el sector por la invasión, el 3,5% del PIB de la ciudad

Estas pérdidas privadas se suman a los 45,3 millones de euros en costes extraordinarios calculados por el Gobierno de Ceuta para servicios básicos.

Los informes remitidos a la Audiencia Nacional detallan afecciones profundas en el consumo, comercio, hostelería, turismo y actividad portuaria.

El impacto económico acumulado durante agosto y septiembre representa entre el 3,5% y el 4% del PIB anual de la ciudad autónoma.

La Cámara de Comercio de Ceuta cifra entre 65,5 y 74,3 millones de euros las pérdidas para el sector empresarial tras la avalancha migratoria de julio.

La Cámara de Comercio de Ceuta cifra en unos 74 millones de euros las pérdidas provocadas en el tejido empresarial a causa de la invasión de la ciudad, que se produjo a finales del pasado julio.

La cifra supone entre el 3,5% y el 4% del PIB (Producto Interior Bruto) anual de la localidad.

Todo ello aparece reflejado en los extensos informes de impacto económico enviados por la Cámara de Comercio ceutí a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga las causas y consecuencias de la avalancha migratoria que invadió Ceuta durante los días 30 y 31 del pasado mes de julio.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a estos documentos.

En uno de ellos, la Cámara de Comercio ceutí —una agrupación pública de empresarios dedicada a proteger el comercio— subraya que "la crisis iniciada a finales de julio ha provocado una perturbación económica profunda, prolongada y de carácter transversal".

"Sus efectos", relata el informe, "no quedaron limitados a la interrupción inicial de la actividad ni a la cancelación de las Fiestas Patronales, sino que continuaron durante agosto y septiembre, afectando al consumo, el turismo, el comercio, la hostelería, los servicios, el transporte, la logística y la actividad portuaria".

De hecho, la Cámara de Comercio ha presentado un informe de la afectación al comercio ocurrida durante agosto y otro, actualizado a fecha del día 30 del pasado septiembre. Es decir, dos meses después de la avalancha, en la que unas 80.000 personas —en su mayoría, inmigrantes ilegales de Marruecos— penetraron en tromba en la ciudad.

El primer informe cifra en 33.038.768 euros las pérdidas directas derivadas de la invasión hasta el 31 de agosto. A esa cifra hay que sumar una "reducción del consumo" valorada en 18.599.743 euros y el "impacto portuario", de entre 13.912.520 y 22.702.239 euros.

"Al incorporar estas cantidades a las pérdidas ya registradas hasta el 31 de agosto, el impacto acumulado hasta el 30 de septiembre alcanza una horquilla de entre 65.551.031 y 74.340.750 euros", concluye este informe.

"Estas cantidades representan entre el 3,53% y el 4% del PIB anual de Ceuta. La comparación no significa que el PIB se haya reducido contablemente en esa misma proporción, pero permite dimensionar la magnitud de la actividad económica afectada en apenas dos meses", destaca la Cámara de Comercio.

"En una economía pequeña, escasamente diversificada y con una elevada presencia de microempresas y trabajadores autónomos, una pérdida de esta intensidad tiene una capacidad especialmente elevada para trasladarse a la liquidez, el empleo y la continuidad empresarial", advierte el informe.

Todas estas cifras se suman, además, a los 45,3 millones de euros en los que el Gobierno de Ceuta cifra, por el momento, el "coste extraordinario" que ha tenido que afrontar para mantener los servicios públicos.

Este gasto de dinero público, avanzado por EL ESPAÑOL, se deriva de materias como el mantenimiento de la seguridad en los colegios, la limpieza de la ciudad o la reparación medioambiental de las playas.

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