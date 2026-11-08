Cintia Rocho tiene en vilo al PSOE: lo que declare cinco días antes del 29-N puede agravar los delitos de la 'cloaca de Ferraz'

A cambio de atentar contra la instructora, las supuestas 'cloacas' socialistas habrían prometido al clan de narcotraficantes de Badajoz el archivo de sus causas judiciales pendientes mediante influencias en la Fiscalía.

Las investigaciones apuntan a que el grupo coordinado por Leire Díez y Santos Cerdán buscaba apartar a la juez Biedma de la instrucción del caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La matriarca del clan de 'Los Rocho' mantendrá su versión ante la UCO, afirmando que rechazó una oferta del exjuez Luis Sáenz de Tejada para "eliminar" o causar daño físico a la magistrada Beatriz Biedma.

Cintia Rocho declarará como testigo ante el juez Santiago Pedraz el 24 de noviembre, cinco días antes de las elecciones generales, lo que podría agravar la situación judicial de los investigados en la 'cloaca del PSOE'.

La lideresa del clan de Los Rocho, Cintia Rocho, se sentará como testigo, el próximo 24 de noviembre, cinco días antes de las elecciones generales, frente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Uno de los extremos que investiga este magistrado en el llamado caso Leire son las supuestas maniobras destinadas a "eliminar" a la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso David Sánchez. O, al menos, a boicotear su papel como juez instructora de, entre otros procedimientos, el caso David Sánchez.

Rocho ya declaró que ella recibió la oferta de "eliminar" a Biedma, que rechazó tajantemente. De ahí la importancia de su testimonio: en función de lo que declare, Pedraz podría acabar atribuyendo más delitos a alguno/s de los miembros de la llamada cloaca del PSOE.

Especialmente, a quien, aparentemente, fue su interlocutor en aquella oferta: el exjuez Luis Sáenz de Tejada, quien, coordinado con Leire Díez, la fontanera de Ferraz, también presentó denuncias contra Biedma.

Fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL avanzan que La Celsa, como se apoda a Rocho, seguirá la misma línea que la de su declaración prestada ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Rocho sostuvo ante estos funcionarios que Sáenz de Tejada, a través de un perfil de redes sociales que Pedraz ya investiga, le dijo: "La Biedma es un puto grano en el culo, hay que eliminarla".

Esta mujer entendió que su interlocutor quería "causar un daño físico" a la juez instructora del caso David Sánchez, por el que acabaría siendo condenado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, la matriarca del clan subrayó que Sáenz de Tejada le deslizó si quería atacar a Biedma, algo que ella rechazó.

Fuentes policiales consultadas por este periódico consideran que Rocho "últimamente está muy discreta por redes", dado que antes de que saltara a la palestra judicial y mediática tenía un perfil muy activo.

Además, otras fuentes preguntadas por este diario piensan que no se desligará de su testimonio ante la UCO: "Era la reina de los malos en una ciudad como Badajoz. De estar encerrada allí, a subir a Madrid, que impone mucho, ante un juez muy conocido y en el terreno político... No está acostumbrada a eso".

"A palos"

El exmagistrado Sáenz de Tejada, apartado de la carrera judicial tras una condena por malos tratos a su mujer, le dijo a Rocho que "a palos aprende el burro", en relación a la juez Biedma. Al menos, así lo relató ella ante la UCO.

Las denominadas cloacas trataron de poner en la picota a la juez pacense y situarla como principal blanco a batir por investigar al hermano de Pedro Sánchez, David.

Según un informe policial, que obra en poder del juez Pedraz, La Celsa y Sáenz de Tejada tuvieron su primera conversación a través de un chat de Facebook.

En esta misma red, el exjuez lanzaba críticas a lo que denominaba "mafia judicial en Badajoz".

También mantenía una notable actividad en su canal de YouTube, bajo el nombre Magistrado Anticorrupción TV, subiendo numerosos vídeos atacando a la juez señalada, un contenido que el magistrado Pedraz ya está analizando.

La propia Biedma relató en la Audiencia Nacional que sintió "angustia" mientras investigaba a David Sánchez, además de la persecución y vigilancia que sufrían sus hijas.

Los investigadores de la UCO concluyeron que el grupo de Leire Díez, la fontanera socialista, "se habría servido de Sáenz de Tejada para tratar de incidir en el procedimiento judicial seguido respecto al hermano del presidente del Gobierno".

'Comando Badajoz'

El ahora abogado Sáenz de Tejada fue reclutado por la fontanera, Leire Díez, y por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán con el fin de montar un comando Badajoz y apartar así a Biedma de la instrucción contra David Sánchez.

EL ESPAÑOL publicó en exclusiva la propuesta dada por las cloacas del Partido Socialista al clan de Los Rocho: "Eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos".

Una fuente presente en las negociaciones confirmó a este diario que esta oferta se la hicieron llegar las cloacas al clan pacense de la droga en la primavera de 2025.

El objetivo del grupo, bajo coordinación de Cerdán y Díez, era apartar a Biedma "por lo civil o lo criminal", confirmó esta fuente a este periódico.

En la oferta a una de las bandas de narcotráfico más conocidas y peligrosas de Badajoz, las cloacas del PSOE aseguraron contar con la influencia necesaria ante Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general del Estado, para lograr que las causas pendientes contra Los Rocho se archivaran.

La magistrada Biedma, en el escrito en el que pidió personarse como perjudicada en el caso Leire, ya afirmaba que había tenido constancia de la "existencia de contactos" promovidos por el supuesto grupo criminal de Cerdán y Díez "con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz".

Biedma también hizo referencia en su escrito a una nota en las agendas de la fontanera en la que pone: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

Anotación en la agenda de Leire Díez relativas a la juez Biedma. E. E.

La fecha de esta anotación es del 25 de marzo de 2025, sólo unos días después de que se rechazara el intento de Sáenz de Tejada de recusarla de la causa del hermano de Sánchez.

Esta nota en la agenda de Leire Díez guardaría relación con los contactos que mantuvo Sáenz de Tejada con los narcotraficantes y la oferta de "eliminar" a Biedma a cambio de beneficios judiciales.

El comando Badajoz intentó captar también a Joaquín Parra, exdueño del equipo de fútbol de la ciudad e imputado en un caso de hidrocarburos.

Sin embargo, Parra no colaboró. El empresario sí que tuvo conocimiento de las actividades de la organización criminal desde que el verano de 2024 se reuniera con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset en Tarifa (Cádiz).

En una grabación publicada en exclusiva por EL ESPAÑOL, Pérez Dolset reconoce al propio Parra que "el fiscal general" era su "aliado".

Por su parte, Díez afirmó tener acceso a Pedro Sánchez e informar a Moncloa de sus movimientos tras una pregunta del empresario: "¿Pedro? Hasta que no tenga todo bien claro, no lo traslado".