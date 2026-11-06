Anticorrupción acusará a Koldo, Aldama y Pardo de Vera en el segundo banquillo de la corrupción en Transportes

El procedimiento incluye la investigación de la contratación irregular de Jessica Rodríguez en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, así como el cobro de mordidas a un comandante de la Guardia Civil.

La causa juzga presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Entre los acusados se encuentran Koldo García, Víctor de Aldama, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y Jessica Rodríguez, examante de José Luis Ábalos.

La Fiscalía Anticorrupción pide la apertura de juicio oral contra 13 personas en la causa del 'caso Koldo' referente a los contratos de material sanitario durante la pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que dé por concluida la investigación del 'caso Koldo' y abra la fase de preparación del juicio oral para llevar al banquillo a 13 personas, entre ellas Koldo García Izaguirre, antiguo asistente del exministro José Luis Ábalos; la examante de este último, Jessica Rodríguez; el empresario Víctor de Aldama y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Será el segundo juicio por delitos de corrupción cometidos en el entorno del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos (2018-2021), que en parte ya fueron dilucidados para él, García y Aldama en la causa que tramitó la Sala Penal del Tribunal Supremo y concluyó con un fallo condenatorio por el que los dos primeros permanecen en la cárcel de Soto de Real (Madrid).

Ahora se trata de juzgar el amaño de contratos de material sanitario durante la pandemia de la Covid-19 que beneficiaron a Soluciones de Gestión y Eurofins Megalab en lo que se refiere a las personas no investigadas por el Supremo y por hechos que no han sido enjuiciados por el alto tribunal, como las adjudicaciones de compra de mascarillas en Baleares y Canarias.

También es objeto del procedimiento la contratación irregular en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, de Jessica Rodríguez, examante de Ábalos, esta vez con ella en el banquillo.

Se juzgarán, además, los presuntos delitos de cohecho que se atribuyen al comandante de Guardia Civil Rubén Villalba y los presuntos delitos fiscales de Aldama.

Según Anticorrupción, Villalba habría recibido una contraprestación económica cuya finalidad primordial era asegurar la protección y continuidad de la presunta organización criminal.

Por una parte, el comandante "garantizaba la seguridad interna u orgánica de sus miembros, lo cual comprendía tanto la salvaguarda de sus comunicaciones como su seguridad personal".

Por otra, "facilitaba la seguridad externa, que consistía en evitar que la actividad de la organización pudiera ser descubierta".

Presuntos delitos

En concreto, Anticorrupción anticipa en un escrito dirigido al juez Moreno que pretende acusar de organización criminal a la exesposa y al hermano de Koldo, Patricia Uriz y Joseba García; a Ignacio Díaz Tapia, César Moreno y Javier Serrano, socios de Aldama; y a Rubén Villalba.

Pretende llevar a juicio por cohecho a Aldama y a Villalba; por tráfico de influencias a Koldo García Izaguirre, Isabel Pardo de Vera Posada, Ignacio Zaldívar García y Joseba García Izaguirre, y por malversación a Jessica Rodríguez.

En el futuro escrito de acusación se atribuirá un presunto blanqueo de fondos a Koldo y Joseba García y a Patricia Uriz. Todos ellos, según el fiscal, participaron en operaciones dirigidas a ocultar el origen ilícito de los pagos que recibían de Aldama tanto Ábalos como el propio Koldo.

Finalmente, del delito fiscal responderían Aldama y dos directivos de Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto e Iñigo Rotaeche.

Ampliación de investigados

Las acusaciones populares que encabeza el PP han pedido al juez que siente en el banquillo a Isabel Pardo de Vera, Ignacio Zaldívar (exdirectivo de Adif), Joseba García Izaguirre y Jessica Rodríguez García por la contratación de esta última en Ineco y Tragsatec por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Pero el punto más novedoso de la propuesta del PP es que se amplíe el objeto de la investigación a los hechos relativos a la contratación de Claudia Montes por Logirail, dando la condición de investigados a Isaías Taboas, expresidente de Renfe, y a Óscar Gómez Barbero, exconsejero y exdirector gerente de Logirail.

La contratación de Montes ya fue objeto de investigación en el Tribunal Supremo, que consideró acreditado que esta mujer, que tuvo relación con Ábalos y Koldo García, fue 'enchufada' por estos en Logirail utilizando, presuntamente, a Taboas y Gómez.

Para el PP, "lo sucedido en Logirail presenta un patrón sustancialmente análogo al de Ineco y Tragsatec, episodio que sí se ha investigado.. Nada justifica investigar a quienes recibieron y materializaron la influencia en un caso y excluir a quienes hicieron lo propio en el otro".

Por su parte, la Abogacía del Estado propone llevar a juicio a Aldama y a sus empresas Deluxe Fortune y MTM 180 por delitos contra la Hacienda Pública y a Pardo de Vera, Zaldívar, Joseba García y Jessica Rodríguez por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación con la contratación de la última en Tragsatec e Ineco.