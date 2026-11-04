Zapatero reitera que sus joyas son un "regalo personal" saudí y que no posee documentos ni estuches al tenerlas desde 2007

El instructor mantiene abierta una pieza por posible fraude fiscal y contrabando, mientras Anticorrupción plantea atribuirle también un delito de malversación.

Zapatero pide al tribunal que solicite información a Arabia Saudí, mientras el juez Calama y la Policía investigan el origen de la marca grabada en las piezas.

Su defensa justifica la ausencia de estuches y documentos acreditativos por el paso de casi dos décadas y defiende que no tenían carácter de obsequio institucional.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reitera a la Audiencia Nacional que las joyas halladas en su despacho fueron un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí en 2007.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reitera que las joyas que la Policía Nacional halló en la caja fuerte de su despacho fueron un "regalo personal" que le entregó en el Palacio de la Moncloa el entonces monarca de Arabia Saudí en 2007, el rey Abdalá.

En un recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el abogado de Zapatero defiende que el exdirigente no posee documentos acreditativos del origen de estas piezas, ni los estuches originales en los que fueron entregadas, al haber pasado 19 años desde aquella visita oficial.

Dicho escrito ya ha sido enviado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, jerárquicamente superior al juez José Luis Calama, quien investiga a ZP por supuestos delitos de corrupción.

El rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante su visita a España en 2007. Efe

El otrora presidente del Gobierno pretende que dicho tribunal obligue al instructor a solicitar a Arabia Saudí documentación que confirme su versión sobre las joyas.

Tras el hallazgo de las mismas, el pasado mes de mayo, Calama abrió una pieza separada en esta causa para atribuir a Zapatero, indiciariamente, un presunto fraude fiscal y un ilícito de contrabando.

Como ha deslizado en algunas resoluciones recientes, Calama recela de la palabra del expresidente y pone en duda que las joyas le fuesen entregadas por el rey Abdalá en 2007.

De hecho, el juez ha ordenado a la Policía Nacional que averigue la identidad del autor de la marca grabada en el metal de los tres juegos de joyas más valiosos de todo el ajuar.

Como desveló EL ESPAÑOL, se trata de una misteriosa T mayúscula que podría conducir al fabricante y despejar así la duda de si fueron o no un regalo saudí.

Ni estuches ni documentos...

En el mencionado escrito, fechado este mismo miércoles, el abogado de Zapatero insiste en que es lógico que su cliente no conserve los estuches y documentación sobre las joyas —cuestiones que sorprendieron a Calama y le hicieron sospechar— porque han pasado casi dos décadas desde 2007.

"No se puede considerar extraño si se tiene en cuenta no sólo el contexto en el que se produjo la entrega, sino, especialmente, que han transcurrido 19 años desde aquel momento", señala el abogado Víctor Moreno Catena.

Por otro lado, el letrado contesta a otro de los indicios que hicieron sospechar a Calama. En una resolución reciente, el magistrado subrayó que, como desveló EL ESPAÑOL, el Gobierno de Zapatero sí entregó a Patrimonio del Estado otro de los lujos regalos entregado en dicha visita oficial por el rey Abdalá [ver imagen inferior].

Detalle del reloj con esmeraldas recibido en 2007 e incorporado a Patrimonio del Estado. EL ESPAÑOL

¿Por qué un reloj de sobremesa dorado y con esmeraldas sí pasó a engrosar la lista de bienes públicos y las joyas no? De nuevo, el abogado de ZP insiste en que las piezas fueron "un regalo estrictamente personal" y "no compartía la misma naturaleza" que el mencionado reloj de sobremesa.

"Ni los regalos se entregaron en unidad de acto, ni en el mismo lugar, ni con el mismo carácter", incide el escrito.

Por todo ello, la defensa de Zapatero vuelve a pedir que la Audiencia Nacional —Calama ya lo rechazó una primera vez— se dirija a las autoridades saudíes y le pregunte acerca de estas joyas.

El instructor ya lo denegó. Y en la resolución en la que lo plasmó subrayó los indicios que le hacían dudar de la palabra del expresidente del Gobierno, como la ausencia de documentación y estuches y el trato diferenciado entre las joyas y el reloj de sobremesa.

También incidió en que era obvio que las lujosas piezas, compuestas por rubíes, esmeraldas o diamantes, tenían un gran valor.

En respuesta, el abogado de Zapatero subraya que "nadie" usó nunca las joyas ni el expresidente "se planteó cuál sería" su precio.

Asimismo, señala que la obligación de entregarlas a Patrimonio del Estado —algo contemplado en el Código de Buen Gobierno aprobado, precisamente, en la era ZP— "alcanza a los obsequios institucionales".

Según el letrado, su cliente "siempre entendió que las piezas integraban un regalo estrictamente personal, según se le hizo saber, (...) y quedaba fuera de las previsiones éticas del mencionado Código".

¿Malversación?

En el llamado caso Zapatero, Calama investiga al expresidente del Gobierno como supuesto "líder" de una red de tráfico de influencias que habría cobrado comisiones ilegales por intermediar con la Administración en favor de ciertas empresas.

Principalmente, la aerolíea Plus Ultra, que recibió en 2021 un rescate público por valor de 53 millones de euros para paliar las consecuencias de la Covid-19.

No obstante, tras el hallazgo por parte de la Policía de las joyas en el despacho de Zapatero, el juez abrió una pieza separada de la causa en la que invesitiga un presunto fraude fiscal y un supuesto delito de contrabando.

Ahora bien, recientemente, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez que también atribuyese a ZP un delito de malversación, "de ser cierta su versión" de que se quedó con unas joyas destinadas a engrosar el patrimonio público español.

Calama aún no se ha pronunciado sobre esta petición. Lo hará pronto. No obstante, en una resolución fechada la pasada semana ya deslizaba que pone en duda la versión de Zapatero, lo que hace intuir que el magistrado tiene en mente un origen distinto de las joyas.