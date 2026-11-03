El juez pide a la UDEF que identifique al autor de la marca grabada en las joyas de Zapatero para intentar revelar su origen

El hallazgo de las piezas en su caja fuerte ha derivado en una pieza separada donde se investigan delitos de fraude fiscal, contrabando y una posible malversación.

El magistrado recela de la versión de Zapatero, quien sostiene que fueron un regalo de 2007 del rey de Arabia Saudí, al no hallarse documentación ni sus estuches originales.

La Policía podrá recurrir a Interpol y Europol para identificar al fabricante de las piezas, que han sido valoradas en un millón de euros por la joyería Yanes.

El juez José Luis Calama encomienda a la UDEF investigar una letra 'T' grabada en las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero para descubrir su origen.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por supuestos delitos de corrupción, ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que trate de averiguar quién es el autor de la marca grabada en algunas de las joyas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno.

Se trata, como desveló EL ESPAÑOL, de una misteriosa letra T mayúscula.

La joyería Yanes, encargada de elaborar la segunda tasación de estas piezas, tras la casa de subastas Ansorena, subrayó que esa marca —punzón, en jerga técnica— podría conducir al origen de las mismas.

Por ello Calama ha encargado a la UDEF que investigue dicho grabado y, si lo considera necesario, solicite la colaboración de las agencias internacionales Interpol y de Europol.

Zapatero sostiene que dichas joyas fueron un obsequio que le entregó en 2007 el entonces monarca de Arabia Saudí, el rey Abdallah.

El rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante su visita a España en 2007. Efe

No obstante, Calama no cree la versión de Zapatero. ¿Por qué? Porque las joyas fueron encontradas sin ir acompañadas de documentación que acredite su procedencia, lo que sería habitual en piezas de tanto valor. Ansorena las tasó en 1,3 millones de euros y Yanes, en un millón.

Además, las piezas, pese a su precio, no estaban custodiadas en los tradicionales estuches en los que suelen ser entregadas, sino que estaban mezcladas con joyas familiares y piezas de escaso valor. Todas ellas, ocultas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero, ubicada a pocos metros de la sede central de su partido, el PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

Asimismo, el Gobierno de ZP sí entregó a Patrimonio Nacional un reloj dorado con esmeraldas que el rey Abdallah sí entregó, como obsequio, durante esa misma visita oficial de 2007.

Las joyas, sin embargo, de ser cierta la versión de que fueron regaladas en ese viaje por el mismo monarca, corrieron una suerte distinta, pese a tener la misma procedencia.

Zapatero tampoco ha logrado que las autoridades de Arabia Saudí certifiquen su coartada. En lugar de eso, ha solicitado a Calama que libre una comisión rogatoria —una solicitud de cooperación judicial entre Estados— para que las autoridades de Riad confirmen su versión.

El magistrado se ha negado a ello y recela de la palabra del expresidente.

¿Malversación?

En el llamado caso Zapatero, Calama investiga al expresidente del Gobierno como supuesto "líder" de una red de tráfico de influencias que habría cobrado comisiones ilegales por intermediar con la Administración en favor de ciertas empresas.

Principalmente, la aerolíea Plus Ultra, que recibió en 2021 un rescate público por valor de 53 millones de euros para paliar las consecuencias de la Covid-19.

No obstante, tras el hallazgo por parte de la Policía de las joyas en el despacho de Zapatero, el juez abrió una pieza separada de la causa en la que invesitiga un presunto fraude fiscal y un supuesto delito de contrabando.

Ahora bien, recientemente, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez que también atribuyese a ZP un delito de malversación, "de ser cierta su versión" de que se quedó con unas joyas destinadas a engrosar el patrimonio público español.

Calama aún no se ha pronunciado sobre esta petición. Lo hará pronto. No obstante, en una resolución fechada la pasada semana ya deslizaba que pone en duda la versión de Zapatero, lo que hace intuir que el magistrado tiene en mente un origen distinto de las joyas.