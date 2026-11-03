El juez Llarena aplica la amnistía a Puigdemont y deja sin efecto su procesamiento

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LO ESENCIAL Las claves El juez Pablo Llarena acuerda dejar sin efecto el procesamiento de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig en la causa del 'procés'. El magistrado remite las actuaciones a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que decida sobre el sobreseimiento libre definitivo. Llarena señala que la decisión responde a la Ley de Amnistía y al criterio del Tribunal Constitucional, manteniendo que persisten los indicios de malversación y desobediencia.

El magistrado instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, ha acordado dejar sin efecto el procesamiento del expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig y declara concluso el sumario respecto de los tres encausados. El instructor remite las actuaciones a la Sala de lo Penal para que resuelva sobre la finalización de la fase de instrucción y el eventual sobreseimiento libre de las actuaciones por aplicación de la ley de amnistía.

El juez afirma que “subsisten los indicios de participación” de Puigdemont, Comín y Puigdemont en los delitos de malversación de fondos y desobediencia que sustentaron su procesamiento el 21 de marzo de 2018.

Se les atribuyó utilizar las facultades de los cargos que ostentaban en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para organizar y financiar con fondos públicos el referéndum del 1 de octubre de 2017. Lo hicieron “desatendiendo las prohibiciones del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dentro de una actuación dirigida a imponer unilateralmente la independencia de Cataluña al margen del orden constitucional y del propio estatuto de la comunidad autónoma”.

No obstante, la ley de amnistía promovida en 2024 por el Gobierno de Pedro Sánchez “y la interpretación adoptada por la mayoría del Tribunal Constitucional” en su sentencia de 6 de octubre pasado “impiden mantener el procesamiento”.

La imposibilidad de continuar la persecución penal “no deriva, por tanto, ni de una despenalización de la malversación y de la desobediencia para el resto de casos análogos que puedan cometerse, ni de la desaparición de los indicios que sustentaron el procesamiento contra los encausados, sino de la decisión legislativa de amnistiar las concretas conductas investigadas y del alcance atribuido a esa decisión por la mayoría del Tribunal Constitucional”, destaca Llarena .

Esta no es la última decisión sobre la aplicación de la amnistía a Puigdemont y los dos exconsejeros que huyeron de España tras el fracaso del ‘procés’ en 2017. Ahora la Sala Penal del Supremo debe pronunciarse sobre la conclusión del sumario y la exención de responsabilidad penal por aplicación de la ley de amnistía según la ha interpretado el Tribunal Constitucional.

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