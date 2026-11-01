La Junta Electoral tendrá que decidir si suspende el voto de los 'nietos' que viven en España tras no poder hacerlo el TS

La solicitud exige suspender provisionalmente su derecho a voto para las elecciones del 29-N mientras se comprueba la regularidad de sus expedientes.

Exteriores y Justicia entregaron al Supremo la lista de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad mediante una instrucción administrativa cuestionada.

El Tribunal Supremo rechazó resolver sobre estos electores porque la demanda inicial sobre la 'ley de nietos' se circunscribía al censo en el extranjero (CERA).

Iustitia Europa pide a la Junta Electoral Central que aparte del censo de residentes en España (CER) a los 'nietos' nacionalizados bajo sospecha de ilegalidad.

La Junta Electoral Central tendrá que decidir si aparta del censo electoral a las personas que lograron la nacionalidad española gracias a la Instrucción administrativa que ordenó aplicar de una forma presuntamente ilegal la 'ley de nietos' y ya no se encuentran en el CERA (censo de españoles residentes en el extranjero) sino en el CER, el censo de residentes en España.

Así se lo ha pedido el partido Iustitia Europa después de que el Tribunal Supremo haya rechazado extender a los 'nietos' que ahora figuran en el CER la medida cautelar de suspensión del derecho a votar en las elecciones del 29-N que acordó el pasado 10 de septiembre respecto a los que figuran en el CERA.

Obedeciendo la orden del Tribunal Supremo, pese a haber alegado inicialmente la "imposibilidad" de hacerlo, los Ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia remitieron el pasado miércoles una relación nominal de las 163.355 personas que se han nacionalizado españolas al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

El conocimiento de la identidad de esas personas era imprescindible para poder apartar provisionalmente del censo CERA a los nacionalizados en virtud de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que, sin tener facultades para ello y yendo más allá de la ley, estableció que "se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".

La Instrucción indicó que, para obtener la nacionalidad, a los 'nietos' les bastaba "acreditar la salida del territorio español" de sus ascendientes.

Con ello, abrió la puerta a la nacionalización de los descendientes de españoles que abandonaron el territorio nacional entre 1936 y 1955, aunque ello no se debiera a razones políticas, ideológicas, de creencia o de identidad sexual, como exigía la Ley de Memoria Democrática. Estas inscripciones en el censo están bajo sospecha de ilegalidad.

Sin embargo, no todas las 163.355 personas que en su día estuvieron en el CERA tras lograr la nacionalidad figuran actualmente en el CERA que se utilizará para las próximas elecciones generales, que es el cerrado a fecha de 1 de agosto pasado.

Algunas de esas personas han fallecido, otras son menores de edad y otras residen ahora en España. Estos últimos deberían figurar en el CER (censo de españoles residentes en España).

Iustitia Europa pidió el pasado 28 de octubre al Tribunal Supremo que ampliara a los 'nietos' inscritos en el CER la suspensión cautelar del voto acordada para los 'nietos' del CERA.

La Sala ha acordado "no resolver sobre esta petición, toda vez que se refiere a cuestiones que no forman parte del objeto de este recurso".

El Supremo no entra, por tanto, en esa solicitud ya que la demanda inicial se circunscribía al voto CERA.

Iustitia Europa se ha dirigido por ello a la Junta Electoral para que ordene a la Oficina del Censo Electoral la identificación de los 'nietos' que figuraban inicialmente en el CERA y ahora están en el CER por haberse venido a vivir a España.

Solicita, además, que la JEC acuerde "la suspensión inmediata" de su inscripción censal a efectos electorales "en los mismos términos" que el TS ha acordado para los 'nietos' que siguen en el CERA, "hasta que se complete la comprobación individual de las correspondientes posiciones censales y de los títulos registrales que las sustentan".

Este partido ha formulado a la JEC la misma solicitud respecto a las personas mayores de edad que se han nacionalizado españoles por ser hijos de los acogidos a la 'ley de nietos'. Pero este asunto va a ser estudiado por el Tribunal Supremo, por lo que es previsible que la Administración electoral espere a la decisión de los jueces.

Iustitia Europa destaca en un escrito dirigido a la JEC que el alto tribunal "ha situado expresamente la correcta conformación del censo entre los intereses generales que justifican una actuación preventiva, destacando que la limpieza y pulcritud de la relación de electores constituye una exigencia esencial del proceso electoral y que cualquier duda relevante sobre su regularidad proyecta sus efectos sobre el conjunto de los electores y sobre la legitimidad democrática del resultado".

La Junta Electoral Central, añade, "conoce directamente esta problemática" de la inscripción de los 'nietos' en el CERA, a la que se suma "el trasvase de electores inicialmente incorporados al CERA hacia el CER como consecuencia de su posterior traslado de residencia a España".

A su juicio, la proximidad de las elecciones generales de 29 de noviembre "exige que la Administración Electoral determine inmediatamente la dimensión real de estas situaciones y adopte las actuaciones necesarias para garantizar la pulcritud, exactitud y regularidad del censo aplicable al proceso electoral".

Iustitia Europa solicita "la comprobación de altas, bajas, movimientos CER-CERA, adscripciones censales y relaciones entre títulos registrales que han desembocado en posiciones electorales actualmente activas".

"Se trata de operaciones censales cuya identificación se encuentra en las bases de la propia Oficina del Censo Electoral y cuya revisión corresponde a ésta bajo la dirección y supervisión de esa Junta Electoral Central", señala.