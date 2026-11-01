Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda (Toledo), a 29 de octubre de 2026. Europa Press.

La jueza instructora de Urda pide a Adif más operarios para localizar "todos los restos" y trabajar ininterrumpidamente

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LO ESENCIAL Las claves La jueza instructora exige a la empresa de grúas contratada por Adif y Renfe aumentar el personal para trabajar de forma ininterrumpida en Urda. La urgencia responde a la necesidad de retirar los vagones siniestrados y localizar con rapidez todos los restos posibles para entregarlos a las familias de los fallecidos. El juzgado ha prohibido publicar imágenes o información de las víctimas para preservar su intimidad y evitar la revictimización, bajo secreto de sumario. La Guardia Civil ha concluido la recogida de pertenencias de los pasajeros de los trenes AVE e Iryo, que serán entregadas por las propias empresas ferroviarias.

La jueza instructora del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha requerido de forma urgente la disposición de todos los medios personales que permitan continuar de manera ininterrumpida con las labores de búsqueda en la zona del siniestro.

En concreto, que le ha urgido a la empresa de grúas contratada por Adif Renfe para "que disponga de los operarios que sean necesarios, estableciendo los turnos precisos para que se pueda relevar a las personas que han estado trabajando hasta el momento en la zona del accidente ferroviario de Urda".

Según ha informado este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado, este requerimiento judicial fue acordado y notificado este sábado con el objetivo de continuar con las labores de retirada de los vagones en la zona del accidente ya que durante la pasada noche —del 31 de octubre al 1 de noviembre— no había sido posible por la falta de personal.

Tras la petición de la jueza —titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo)—, las labores de retirada de los vagones siniestrados se han reanudado a las ocho de la mañana de este domingo.

La decisión de la jueza instructora obedece a la "urgente necesidad de localizar todos los posibles restos que podrían hallarse todavía en el lugar donde se encuentran los trenes siniestrados, cuya zona continúa inspeccionándose en las labores de búsqueda".



"Todo ello con el último objetivo de hacer entrega con la mayor rapidez a los familiares de las personas fallecidas", ha precisado.

Al margen de esta decisión, la jueza instructora ha dictado un auto por el que se acuerda la "prohibición de obtención, divulgación o publicación de información o imágenes relativas a las víctimas del siniestro ferroviario o sus familias", todo ello con la máxima finalidad de preservar la intimidad, integridad y dignidad de las mismas y evitar situaciones de revictimización.

Todo ello a su vez sin perjuicio de la difusión de los datos que sean necesarios a los efectos de identificación de las víctimas. El procedimiento judicial continúa bajo secreto de sumario.

También, la Guardia Civil este domingo ha dado por finalizada la recogida de pertenencias de los pasajeros de los trenes AVE e Iryo accidentados el 28 de octubre. Fuentes del instituto armado han informado de que las empresas ferroviarias serán las encargadas de entregar las pertenencias a sus respectivos propietarios.

Medio centenar de agentes de la Guardia Civil continuaban a primera hora de este domingo trabajando en la zona cero del accidente, donde se han apartado cinco vagones de la vía, aunque siguen en las inmediaciones del siniestro.