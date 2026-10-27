El Gobierno de Ceuta cifra en 45 millones de euros el "coste extraordinario" de la invasión para atender servicios básicos

Entre los gastos figuran 7,5 millones en alimentación, 1,55 millones para servicios de emergencia y 690.000 euros en indemnizaciones por suspender la Feria.

La cuantía no contabiliza el coste de la atención a los menores, las pérdidas de la Autoridad Portuaria ni el impacto en el sector empresarial.

La mayor parte del importe, casi 32 millones de euros, se dedicó a labores de medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas.

El Gobierno de Ceuta ha enviado un informe a la Audiencia Nacional donde calcula en 45,3 millones de euros el gasto extraordinario tras la invasión de finales de julio.

El Gobierno de Ceuta cifra en 45.320.000 euros el "coste extraordinario" que tuvo para sus arcas la invasión que sufrió la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio.

Así consta en un informe enviado por el Ejecutivo ceutí a la juez María Tardón, requerido por ésta el 16 de octubre.

Esta magistrada investiga las causas y las consecuencias que tuvo la avalancha de más de 70.000 inmigrantes ilegales que penetró en Ceuta los días 30 y 31 de julio de este año.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al desglose de gastos "extraordinarios" que el Gobierno presidido por Juan Jesús Vivas tuvo que afrontar desde entonces.

Ahora bien, este montante no incluye "los costes de atención a menores ni las pérdidas de la Autoridad Portuaria", detalla el documento.

"Tampoco constituye una cuantificación general de las pérdidas del conjunto de la economía ceutí, del sector empresarial o del empleo", añade.

En total, estos "costes extraordinarios" suman 45.320.000 euros, de los cuales la mayor parte (31.700.000) corresponde al refuerzo en materia de "medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas".

Por otro lado, el Gobierno de Vivas destinó 1,3 millones a la "seguridad en los colegios".

El informe enviado a la juez detalla que la ciudad gastó 13,5 millones en "limpieza corriente", sumados a otros 3,5 M en "limpieza mediante encargo a medio propio", más siete millones adicionales para la "recuperación medioambiental de playas y montes".

Otros cuatro millones de euros se dedicaron a la "gestión de residuos"; otros 200.000 euros, a la "seguridad en las playas"; 650.000 euros se inviertieron en el cementerio de la ciudad y 2,85 M más, en "obras de emergencia y seguridad en instalaciones críticas".

Por su parte, el "refuerzo extraordinario" de Policía Local, Bomberos y Parque Móvil supuso un coste de 1.550.000 euros.

"Esta dotación", explica el informe, "responde a las necesidades adicionales de intervención, disponibilidad y apoyo operativo de los servicios de seguridad y emergencias derivadas de los acontecimientos y de sus consecuencias".

450.000 euros en vacunas

La Consejería de Hacieda y Transición Económica del Gobierno ceutí también detalla en el informe un gasto extraordinario de siete millones y medio de euros en "alimentación", seguido de un desembolso de 450.000 euros para la compra de vacunas y material epidemiológico.

Por otro lado, las obras de emergencia de ampliación del cementerio de la ciudad han costado 1.150.000 euros, a lo que hay que sumar 600.000 euros para el refuerzo de la seguridad en el camposanto y otros 200.000 euros en "atención a fallecidos".

En torno a un centenar de personas, migrantes marroquíes, murieron durante la invasión de Ceuta. Una parte de ellos, de hecho, está enterrada en el cementerio de la localidad, después de que Marruecos rechazase gran parte de las repatriaciones de cadáveres.

En el apartado dedicado a la educación, el Gobierno de Vivas también recoge que destinó 50.000 euros a comprar cámaras de seguridad para los colegios y otros 130.000 € en el "traslado de la escuela infantil".

Por último, el informe detalla las compensaciones económicas destinadas a los afectados por la suspensión de la Feria de Ceuta.

En total, caseteros, feriantes y la orquesta contratada fueron indemnizados con 690.000 euros.