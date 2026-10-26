Dos jueces del TC aducen las "graves consecuencias" de la decisión del TS para apoyar el recurso del Defensor del Pueblo

Los jueces discrepantes advierten que la postura de la mayoría del TC impone trabas de imposible cumplimiento al Defensor del Pueblo para acudir en amparo ante la justicia constitucional.

El Supremo suspendió cautelarmente el voto de 163.020 nacionalizados ante el peligro de una alteración del censo provocada por una Instrucción del Ministerio de Justicia que excedió la ley.

Sáez y Campo consideran que la resolución incurre en un "formalismo" y tildan la suspensión masiva del sufragio cautelar como un caso de extrema gravedad que vulnera derechos fundamentales.

Los magistrados Juan Carlos Campo y Ramón Sáez critican la decisión del TC de inadmitir el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto a beneficiarios de la 'ley de nietos'.

Los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo y Ramón Sáez reprochan a la mayoría del TC que no haya sabido "extraer las consecuencias que la excepcionalidad" del asunto relativo al voto de los 'nietos' ofrece. Unas "graves consecuencias", afirman, "que deberían haber orientado el sentido de la resolución para admitir la demanda del Defensor del Pueblo, debatir en profundidad los elementos del caso y la validez constitucional de la suspensión masiva en sede de tutela cautelar de un derecho fundamental básico del Estado democrático de derecho".

Campo y Sáez hacen estas consideraciones en el voto discrepante que han presentado a la resolución en la que 10 de los 12 magistrados del TC consideran prematuro el recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma provisional el ejercicio del derecho al voto de 163.020 personas que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la llamada 'ley de nietos'. En puridad, una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permite nacionalizar a los descendientes de españoles que abandonaron el territorio nacional entre 1936 y 1955 por razones políticas, ideológicas, de creencia o de identidad sexual.

El problema ha venido por una Instrucción del Ministerio de Justicia que, yendo más allá de la Ley, estableció que "se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".

Gracias a esa Instrucción, se ha otorgado la nacionalidad a miles de personas sin exigirles que cumplan los requisitos de la Ley de Memoria Democrática.

El Tribunal Supremo apreció un "peligro fundado, real y serio" de que se haya producido una "alteración del censo electoral" por la vía de miles de inscripciones realizadas en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero que pueden ser ilegales.

Por ello, ha suspendido cautelarmente el ejercicio del voto por los nuevos nacionalizados, salvo que los encargados consulares certifiquen de manera individual que cumplen los requisitos de la ley, es decir, que sean descendientes de exiliados del franquismo.

Para Campo y Sáez, se trata de un "caso de los que marcan la historia de un tribunal constitucional: la suspensión masiva del derecho fundamental al sufragio del que son titulares miles de ciudadanos en unas elecciones generales ya convocadas".

"Lejos de ello", añaden, el auto que inadmite el recurso del Defensor del Pueblo realiza "una interpretación formalista" de la exigencia de que se hayan agotado los medios de impugnación ante la jurisdicción ordinaria.

El TC apreció el carácter prematuro del recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo ya que la vía procesal ante los tribunales ordinarios sigue abierta: el Tribunal Supremo ha emplazado a los afectados para que puedan personarse como parte, con abogado y procurador, y formular alegaciones sobre las medidas cautelares.

Para los dos magistrados discrepantes, la medida cautelar adoptada por el Tribunal Supremo "es "firme a los efectos del planteamiento del recurso de amparo".

"Nuestra jurisprudencia consolidada sobre el requisito de agotamiento de la vía judicial previa subraya que esta exigencia procesal ha de ser interpretada de manera flexible y finalista, teniendo en cuenta las circunstancias del caso", explican.

En este caso, la decisión del TS era "firme —ya ha desplegado sus efectos legales mediante la suspensión actual no solo del acto administrativo, sino además del derecho fundamental—, por lo que ni se ha venido per saltum al Tribunal Constitucional ni se ha privado al órgano judicial de la posibilidad de remediar la lesión alegada, que su decisión ha producido"

Para ambos magistrados, "la relevancia que se otorga a este singular llamamiento ex post [a los interesados], una vez adoptadas y ratificadas sin audiencia previa las incisivas medidas cautelares denunciadas, deviene en un inmerecido aval a la irregularidad procesal previa, al extender en el tiempo la vigencia de las decisiones así adoptadas, que inciden sobre los derechos fundamentales de los afectados".

Creen, además, que ese emplazamiento "no genera una oportunidad real y útil de recurso o remedio procesal, y ello por la manera en que se ha producido el emplazamiento —vía edictal—, por el corto plazo concedido y por el gran número de afectados que residen fuera de España".

"Si el presente recurso de amparo es prematuro porque el Tribunal Supremo puede modificar la medida cautelar acordada al hilo de las alegaciones de los interesados que se personen, entonces todos los recursos de amparo que se interpongan contra medidas cautelares son prematuros. Una conclusión intolerable", argumentan.

Para Sáez y Campo, aun cuando el proceso ante los tribunales ordinarios siga abierto, "en ciertos casos como el presente —en el que la suspensión del derecho fundamental de sufragio es actual y persistente, masiva e indeterminada en su ámbito subjetivo, y amenaza consumarse en el futuro inmediato—, la doctrina de nuestro Tribunal permite la interposición del recurso de amparo frente a medidas cautelares con miras a evitar que se haga efectiva, irreversible e irreparable la vulneración".

"Matices" para el Defensor

Además, consideran que las exigencias de agotar la vía ordinaria "deben matizarse" si el recurrente en amparo es el Defensor del Pueblo.

"Esta institución no puede verse limitada, en el planteamiento de una eventual demanda de amparo, por las alegaciones y pretensiones formuladas por las partes en la vía judicial —o administrativa— previa al amparo", sostienen.

Y tampoco se le puede exigir que se abstenga de plantear un recurso de amparo contra una resolución firme cuando exista alguna vía procesal que permita a un eventual interesado pedir su revisión ante los tribunales ordinarios, agregan.

El Defensor del Pueblo no puede recurrir hasta que “haya recaído, en la vía jurisdiccional ordinaria, resolución firme”, dice la doctrina del TC. "Pero esa firmeza debe entenderse en términos objetivos y no en relación con las eventuales vías impugnatorias que puedan utilizar todas las partes o quienes hubieran debido ser parte en el proceso", afirman los dos jueces discrepantes.

"Interpretar la exigencia de agotamiento en otro sentido, tal y como hace el auto, impone al Defensor del Pueblo un requisito de imposible cumplimiento, en tanto no solo habrá de preguntarse respecto de cada resolución firme que pretenda recurrir en amparo si los eventuales interesados en el proceso tienen todavía abierta alguna vía procesal para cuestionar tal resolución, sino que habrá de adivinar, adicionalmente, si la van a utilizar o no, ya que de este imponderable dependerá también la determinación del dies a quo que marca el inicio del cómputo del plazo para interponer el recurso de amparo", argumentan.

Consideran que "este dilema surge con particular fuerza en el caso que ahora analizamos, ya que el auto del que discrepamos exige al Defensor del Pueblo que demore la interposición del recurso de amparo ante este Tribunal a la espera de un hecho futuro e incierto, como es la eventual personación de terceros interesados ante el Tribunal Supremo y —parece entenderse— la adopción por este órgano de una nueva resolución".

Se preguntan qué ocurriría si ninguno de los emplazados por el Tribunal Supremo hiciera uso del trámite ahora abierto y cuál sería en ese caso la resolución judicial recurrible en amparo.

La decisión del TC "somete el ejercicio de la acción que la Constitución atribuye al Defensor del Pueblo a una total incertidumbre procesal, enterrando, casi de forma definitiva, las posibilidades de que esa institución acuda ante este Tribunal en el ejercicio de una facultad que el poder constituyente le atribuyó", señalan.

"Solo cabe lamentar el fracaso de nuestro ordenamiento jurídico constitucional para ofrecer un cauce que permita preservar de manera efectiva el derecho fundamental de sufragio de docenas de miles de ciudadanos, hijos y nietos del exilio provocado por la guerra civil y la dictadura, en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre", concluyen.