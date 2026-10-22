El PSOE se escuda en el 29-N para justificar su demora en dar datos al juez y trata de evitarlo alegando "secreto profesional"

La consulta al órgano de los abogados se realizó dos semanas después del primer requerimiento y tras un nuevo plazo de 48 horas dado por el magistrado.

El partido se ha dirigido al Consejo General de la Abogacía para consultar si la petición judicial puede vulnerar el secreto profesional y la intimidad.

El juez investiga si la facturación de abogados y consultoras del partido ocultaba pagos a Leire Díez para financiar maniobras contra jueces y guardias civiles.

El PSOE justifica el retraso en entregar la documentación requerida por el juez Santiago Pedraz alegando la carga de trabajo durante el periodo electoral.

El PSOE se escuda en el "periodo electoral" para justificar que aún no haya entregado al juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, los datos que le requirió.

El magistrado solicitó al partido que aportase el listado de abogados y consultoras que ha contratado, a fin de poder analizar si dicha facturación, en realidad, ocultaba pagos a Leire Díez, la fontanera del PSOE, para financiar sus maniobras contra jueces y guardias civiles.

La primera vez que el juez lo solicitó fue el pasado día 6. Este martes, día 20, como no había recibido la información solicitada, Pedraz metió prisa al partido y le dio 48 horas de plazo.

Ahora, el PSOE ha comunicado al juez que se ha dirigido al Consejo General de la Abogacía (CGA) para realizarle varias consultas sobre la posible afectación al "secreto profesional" y a la "intimidad" de tal requerimiento.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho escrito, que constata que la consulta al CGA no se realizó hasta el pasado día 20 por la tarde, unas horas después de que Pedraz volviera a insistir al partido y le reprochase su tardanza.

En otras palabras, el PSOE no se ha dirigido al Consejo General de la Abogacía hasta dos semanas después de la primera petición del juez.

En su escrito, el Partido Socialista justifica que, "obviamente, estando en periodo electoral", la "actividad del partido está concentrada en el desarrollo de la campaña en curso", lo que provoca que "la capacidad de respuesta inmediata se vea mermada".

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