Mercasa admite un amaño en favor de la constructora de Santos Cerdán: Leire Díez lo tenía reseñado en sus agendas

Santos Cerdán tuvo un contrato para adquirir el 45% de Servinabar en 2016, hallado por la UCO en el domicilio del propietario de la constructora.

Leire Díez, investigada junto a Santos Cerdán, tenía registradas en sus agendas diversas anotaciones que coinciden con el objeto y la ubicación del contrato adjudicado.

El informe interno enviado a la Audiencia Nacional señala que la adjudicación estaba preconcedida y no hay registro de las solicitudes de presupuesto a otras empresas.

Mercasa admite ante el juez un amaño en la adjudicación de un contrato menor de 18.000 euros concedido en 2021 a la constructora Servinabar 2000 SL.

La empresa pública Mercasa admite amaños en un contrato que concedió, en 2021, a Servinabar 2000 SL, la constructora de la que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, tuvo un 45% de participación.

Así consta en un reciente informe interno elaborado por Mercasa y ya enviado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Este magistrado investiga tanto a Cerdán como a Leire Díez, la conocida como fontanera del Partido Socialista y quien se jactaba de ser mano derecha en la sombra del exdirigente.

De hecho, tal y como ha comprobado EL ESPAÑOL, Díez anotó detalles sobre dicho contrato en sus agendas, en las que son frecuentes las menciones a Mercasa.

"Mercasa. Contratos menores y nueva sede", "Paseo de la Habana" o "Edificio Mercasa" son algunas de las anotaciones que hizo la fontanera y que coinciden con el objeto y tipología del contrato [ver imagen inferior].

"Mercasa. Contratos menores y nueva sede", en la agenda de Leire. EL ESPAÑOL

En efecto, la adjudicación, concedida a finales de 2021, preveía la elaboración de un informe técnico sobre el estado de las oficinas de la sede central de Mercasa, ubicada en el Paseo de la Habana, en Madrid.

Servinabar recibió por ello, a modo de contrato menor, unos 18.000 euros en total (IVA incluido).

Ahora, la auditoría elaborada este 2026 por Mercasa apunta a que la adjudicación estaría "preconcedida". Es decir, que la constructora de la que fue socio Cerdán habría sido escogida antes incluso de la apertura del expediente.

En un informe ténico elaborado durante la licitación, Mercasa hizo constar que se habían pedido presupuestos a otras dos empresas (Infraestructuras Montearagón SL y Sumelzo SA) para que rivalizasen con Servinabar.

Ahora bien, la auditoría interna enviada al juez concluye que no existe constancia ni registro alguno en Mercasa de que realmente se enviaran esas solicitudes.

Por ello, a modo de conclusión, Mercasa admite en su auditoría "diversas deficiencias relevantes en la fase preparatoria, en la trazabilidad documental del procedimiento y en la acreditación de la correcta ejecución de la prestación contratada".

Santos Cerdán y Servinabar

A mediados de 2025, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó un contrato, en la casa del dueño de Servinabar, Antxon Alonso, por el cual Santos Cerdán adquiría el 45% de dicha compañía por tan sólo 6.000 euros.

Primera página del contrato de compraventa de participaciones de Servinabar. EL ESPAÑOL

Pese a su pequeño tamaño, dicha constructora fue una de las adjudicatarias de la faraónica (y millonaria) obra de reforma de los túneles de Belate, en Navarra, comunidad natal de Cerdán.

Servinabar concurrió en una UTE (unión temporal de empresas) junto a Acciona y Osés. Y ganó el concurso.

El contrato firmado por Cerdán está fechado el 1 de junio de 2016. Preguntado por este asunto, el exnúmero tres del PSOE aseguró que dicho documento nunca entró en vigor, por lo que no tuvo participación en la constructora.

Ahora bien, pese a que el exdirigente lo tachó de inservible, su amigo Antxon Alonso lo custodió en su casa durante una década, hasta que fue hallado por la UCO.

El juez Pedraz también investiga al dueño de Servinabar por, supuestamente, formar parte de la red de Leire Díez dedicada a cobrar comisiones por el amaño de contratos y de decisiones administrativas.

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